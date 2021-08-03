建宏牛肉麵收了「PTT爆出一片哀號」　鄉民震驚：是回憶啊

▲建宏熄燈PTT爆熱議，光是牛肉麵討論文就超過10篇。（圖／記者黃彥傑攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠疫情加上本土疫情影響，許多經營已久的老店也撐不住這波虧損，宣布歇業，像是汕頭泉成沙茶火鍋、家家牛排、霖園餐館等等。沒想到近日又有老餐廳要關，包括32年老台菜「阿潘廚房」、70年歷史的烤肉吃到飽「成吉思汗蒙古烤肉」，甚至萬華區知名的「建宏牛肉麵」也搬空，連鄉民都忍不住哀號。

有網友2日在PTT爆卦「建宏牛肉麵要收了！」意外引發一陣討論，不少人超震驚，「不可能吧」、「一碗95，超級好吃又飽」、「震驚，還沒去吃過」、「粗飽首選，真的便宜爽」、「是吃粗飽沒錯，但牛雜處理的好的還真沒幾家」、「回憶啊！這間地點這麼方便」、「唉～這真的很傷，CP值最高的牛肉麵又24H。」

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甚至因為建宏牛肉麵停業，板上出現許多關於牛肉麵的討論，像是「牛肉麵的霸主是哪一家」、「台北最強的清燉／紅燒牛肉麵分別是哪家」、「喜歡吃牛肉麵，沒吃過建宏會感到遺憾嗎？」可見建宏牛肉真的是許多人的回憶。

而稍早，70年吃到飽「成吉思汗蒙古烤肉」宣布停業，鄉民也直嘆，「可惜，這間先不管口味，吃懷舊的」、「蒙古烤肉越來越少了」、「從小吃到大QQ」、「疫情不知道還會倒多少」、「這間竟然收了，最老牌的蒙古烤肉店阿」、「天啊……蠻愛吃這家的。」