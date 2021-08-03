烏坵島碼頭「貨輪擱淺」！船體撞破洞　救出13船員

今（3日）早雙北泳池業者至疾管署前喊話中央應盡速開放泳池，對此，指揮官陳時中透露，已有主管機關呈報開放泳池訓練的規劃，但他認為有些定義跟方式「還可以更好」，他也提到教育部今天下午將針對一般泳池開放進行報告，如若可行指揮中心就會通過。