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社會 社會焦點 保障人權

烏坵島碼頭「貨輪擱淺」！船體撞破洞　救出13船員

記者林名揚／金門報導

金門縣烏坵島北風碼頭7月31日晚間6時許傳出一起擱淺事件，我國一艘貨輪「大山」在卸貨鋼筋、砂石期間不慎擱淺於碼頭，船體左舷被錨撞破洞，所幸船上13名船員均安，海面尚無油污，目前由烏坵安檢所持續監控中。

▲▼ 臺灣籍「大山」貨輪於烏坵島擱淺案。（圖／記者林名揚翻攝）

▲台灣籍「大山」貨輪於烏坵島北風碼頭擱淺。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

據了解，「大山」為我國籍雜貨船，總噸位1673，總長79.9公尺、寬13.4公尺。事發當時，航港局中部航務中心立即成立緊急應變小組，並發佈航船布告通知來往船隻注意安全。

▲▼ 臺灣籍「大山」貨輪於烏坵島擱淺案。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 臺灣籍「大山」貨輪於烏坵島擱淺案。（圖／記者林名揚翻攝）

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