快訊／民眾黨籲先紓困再振興　餐飲業者：五倍券應限制在實體消費

▲台灣民眾黨舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情衝擊經濟，行政院規劃推動「五倍券」振興措施，預計最快9月推出。不過，台灣民眾黨立委蔡壁如3日舉行記者會批評，政府一天到晚喊發振興券，無視很多商家仍須紓困，「活在平行時空」，也有多名與會餐飲業者呼籲，應該先紓困再振興，且未來振興消費券應限制在實體門市消費，排除電商。

台灣民眾黨立院黨團今天上午舉行「餐飲業難度疫情寒冬，政府先紓困再振興」記者會。蔡壁如表示，政府一天到晚喊著要發振興券，但仍有許多商家亟需紓困，「政府好像活在平行時空」，根據經濟部統計，今年6月以來，申請營業衝擊補貼的大企業相較去年增加4倍、小企業增加2.6倍，「政府是要等到店家營運不下去、甚至走上街頭才感受得到嗎？」呼籲政府應該放寬紓困標準，同時提高額度並簡化流程，幫助業主與店家共同度過疫情寒冬。

「舒油頭」餐飲集團董事長、台灣連鎖加盟促進協會常務理事林致兵表示，這次紓困門檻之高，讓許多連鎖餐飲服務產業相關業者根本看得到、吃不到，建議這次消費券要限制到實體門市消費、排除電商，「我們業者也非常支持政府，如果政府紓困額度有困難沒關係，但可以先給業者紓困貸款」，給予最及時的幫助。

林致兵表示，推動振興券是正確的政策方向，但政府應該先紓困再振興，店家沒有錢買食材、請員工，消費者得到的服務是打折再打折，且就算之後開放餐飲業內用，也很難建立起用餐者的消費信心。

「喵匠」餐廳創辦人蕭銘辰坦言，今年5月本土疫情爆發後，原本每月30萬左右的營業額下滑剩5、6萬，房租、水電、人事幾乎付不出來，他得自己兼差外送賺錢，去銀行申請紓困貸款，還被問是否有房產，可以把分數拉高，「我就沒錢了，難道還要借錢去買房子嗎？」

民眾黨立委邱臣遠表示，光是在今年6月，餐飲業衰退達39.9％最大跌幅，其中餐館業更是年減40.4%，雖然政府提出非常多紓困方案，然而，很多窮到沒錢繳稅的人，無法擁有申請紓困的資格，而對中小企業來說，已經虧損了還要再去借錢，是非常辛苦的。

邱臣遠補充，政府紓困政策緩不濟急，對微型企業、小商家來說相對不利，例如近期紓困貸款核准率雖然高達9成，但其中公股銀行佔8成，民營銀行僅不到兩成，核准金額只佔了12.5%，很多中小企業平常往來銀行是以民營銀行為主，但疫情期間商家幾乎停業，使銀行對其財務狀況、還款能力有所疑慮，所以用各種理由拒貸。

邱臣遠建議，金管會應該檢視去年「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」的辦理成效，研議並評估延續方案的可能性，並針對不同銀行存在不同的授信障礙，研議「疫情下授信評等標準」，供各金融行庫參考，並向銀行業喊話：「不要雨天收傘！」

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