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降級還是不能「游」　泳池業者淚訴「活不下去」8月3日上街抗議

▲民眾黨召開「社區泳池可重啟，泳池解封行不行」記者會，游泳產業協會理事長黃正昌淚控政府雙標。（圖／記者林敬旻攝）

▲游泳產業協會理事長黃正昌淚控政府雙標。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土新冠肺炎疫情趨緩，防疫警戒降為二級，但各地游泳池仍未解封淪為「孤兒」，泳池產業從業人員將在8月3日上街抗議，爭取工作權。台灣游泳池事業協會理事長黃正昌30日在台灣民眾黨立院黨團記者會上淚訴，泳池業者絕對可以配合中央流行疫情指揮中心的防疫要求，呼籲開放泳池，留業者、游泳選手一條生路。

台灣民眾黨立院黨團30日舉行「社區泳池可重啟，泳池解封行不行」記者會呼籲。民眾黨立委邱臣遠表示，全台泳池業者自疫情三級警戒以來，停業至今，甚至有些中南部縣市業者，更從4月初的缺水危機被迫停業以來不曾復工，呼籲指揮中心為業者思考未來，商議復業的可能性，否則現在暑假旺季只剩1個多月，若遲遲不在有條件的情況下適度開放，恐讓游泳產業雪崩。

黃正昌會中哽咽說，「不要在我們這一代，就把游泳滅了，我們不能這樣，對我們這個產業不公平」，依照世界衛生組織（WHO）調查報告，泳池在適當加氯及遵守防疫規定前提下，並不會傳染 COVID-19 病毒，且泳池選手划水加上身長超過就超過2公尺，橫向也可用水線保持防疫距離，相較已經開放的健身房，泳池空間通常比健身房大10至20倍，絕對可以配合中央流行疫情指揮中心的防疫要求。

民眾黨立委高虹安批評，政府在忙著為奧運健兒奪牌發文慶賀，卻忘記基層的游泳選手，「挺運動到底是真挺還是假挺？」現在已有台南游泳隊準備在10月全運會棄賽，因為游泳選手只能進行「陸上訓練」，呼籲教育部體育署應讓選手恢復泳池訓練。

游泳選手許涵棚、游泳教練黃巧樂表示，游泳訓練和其他運動不同，必須要在水中訓練，陸上的肌力等訓練只是基本功，不能夠替代水上活動，「時間錯過了，後面很難追趕上來。」

游泳陳情發起人林歸谷說，許多泳池產業從業人員都活不下去了，有數百相關業者、相關從業人員8月3日上午將上街向衛福部疾管署陳情，訴求爭取業者生存權、員工工作權、選手訓練權、民眾健康權。

▲民眾黨召開「社區泳池可重啟，泳池解封行不行」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨立院黨團30日舉行「社區泳池可重啟，泳池解封行不行」記者會。（圖／林敬旻攝）

▲民眾黨召開「社區泳池可重啟，泳池解封行不行」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣游泳池事業協會理事長黃正昌。（圖／林敬旻攝）

▲民眾黨召開「社區泳池可重啟，泳池解封行不行」記者會，蛙王許涵棚向政府陳情。（圖／記者林敬旻攝）

▲游泳選手許涵棚。（圖／林敬旻攝）

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