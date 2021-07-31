不要振興券的五個理由　國民黨：請蔡政府不要再一意孤行

▲國民黨主張普發現金。（圖／翻攝國民黨臉書，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

我國疫情趨緩，政府接下來著手振興經濟研擬發放「五倍券」刺激消費。不過，國民黨31日在臉書提出不發振興券的五個理由，包括振興經濟貢獻極低、亂象多、行政成本增加、民祭支持、各國普遍發現金。

國民黨指出，去年蔡政府發放的三倍券，「具體效益評估非常低，根據財政部的估計，政府發放三倍券，增加的支出總額為510億元，但是中研院估計，三倍券對於臺灣經濟成長率的貢獻只有0.08%，整體效益甚至不如馬政府時期的消費券！且原本宣稱僅只有9億的行政成本，但是隨著發放過程行政成本不斷增加，最終花費的行政成本居然高達22.56億，遠比馬政府時期的花費更高。

國民黨提到，三倍券發放方式太複雜，使用規範又各縣市不統一，造成國人在領取及使用上，出現許多糾紛和爭議，高達85％民眾寧願領實體券，行政院卻只開放郵局單一窗口，不但造成郵局外大排長龍，基層公務人員也有過勞情形。而縣市政府各自加碼回饋金，造成地方財政負擔，而三倍券能否找零規定不明確，變成商家自己決定，也造成民眾混亂，更傳出許多漏洞。

國民黨認為，振興券不但效益有限，更會徒增無謂的行政成本，還會引發許多紛爭、亂象，不如全民發放現金更有效。並舉例，美國從去年到今年發放數次現金紓困，每次約美金1200元至1400元不等，韓國發放100萬韓幣，日本發放日幣10萬元，新加坡針對滿21歲國民發放600新幣，香港則是只要滿18歲以上永久居民，就發放港幣1萬元。

此外，根據國家政策研究基金會委託進行的最新民調顯示，超過六成六（66.1%）民眾支持全民普發現金紓困，只有30.5％不支持；進一步交叉分析，逾五成（53.4%）的民進黨支持者、高達近七成（68.1%）的無政黨傾向的民眾皆支持普發現金紓困。

國民黨強調，從疫情爆發之初，就持續建議全民普發現金，才是最快速，成本低、效益高的做法，請蔡總統認真聆聽最真實的民意，不要再一意孤行。