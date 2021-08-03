三倍券成效報告曝光　蔡壁如批：振興千億「自己喊爽的」

▲蔡壁如指出，三倍券振興成效有限。（圖／翻攝蔡壁如臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院規劃於9月推出「五倍券」，盼能帶動後疫情時代經濟成長。不過，審計部報告則指出，去年三倍券效益評估欠缺嚴謹，僅是推估，政府應該檢討改善。對此，民眾黨立委蔡壁如也質疑，ˊ政府完全是玩弄數字騙人，民進黨為什麼聽不見民眾「先紓困，再振興」的呼聲？到底在堅持什麼？

蔡壁如指出，經濟部上個月的評估報告，使用數位券的民眾，消費3千元滿額後，會拿到2千元回饋金，平均消費5,785元，來推論領振興券的人都會花這麼多錢，而總共產生1,349億元效益。實際上，領取數位振興券的只占全部的7.56%，人數只有176萬人，用來推論其他92%使用紙本振興券的人，根本膨風、吹牛。

蔡壁如表示，只要問你自己，問你身邊的人，拿到三千元的券，會花到五千八嗎？就知道政府完全是玩弄數字來欺騙民眾，振興千億的謊話講多了，連自己都以為是真的。

蔡壁如說，我們自負1千元，來領取2千元的振興券，經濟學家估計「邊際消費傾向」（愈高愈好）大約0.3或0.35，也就是多花6、7百元。另外再考慮「消費替代率」（愈低愈好），經濟學家最樂觀是五成，也就是一半是原本就會花的錢，較保守可能只有一成是新增消費。

蔡壁如也提到，國發會委託兩個學術機構在去年底的報告，因為根本沒有實際消費者的統計調查資料，自己都承認只能「主觀設定」不同的替代率，推估振興效益的數字有高有低，政府就取最高的一千億元，對於保守估計2百億元的實質GDP增加，提都不提。因為沒有實際真的消費數據，所有經濟效益都只是假設。而審計部說「尚欠嚴謹」是比較委婉客氣，換句白話文來說，就是「自己喊爽的」！

蔡壁如痛批，振興券去年底結案，七個月過去了，政府還做不出像樣的統計，和客觀的分析評估，經濟部用錯誤的膨風推估亂喊1349億，蘇貞昌用一千億的數字自我催眠。

蔡壁如質疑，民進黨堅持發券是在糾結什麼？為什麼聽不見民眾「先紓困，再振興」的呼聲？

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