高端之亂連改三次　蔡壁如嘆：保命疫苗成官場婊忠邀寵的工具

▲蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

高端疫苗列入意願登記選項，總統蔡英文日前完成意願登記施打高端疫苗，不少人也選擇要登記施打高端，不過中央疫情指揮中心昨（28）日三度變更登記、修改、取消苗的規則，引發民眾困擾。對此，民眾黨立委蔡壁如感慨，應該用來保命的疫苗，變成官場婊忠邀寵的工具，提醒指揮中心，避免「非莫不打」者變成疫苗孤兒。

對於蔡英文選擇施打高端疫苗，蔡壁如表示尊重，每個人都有選擇疫苗的權利，就像政府應確保民眾就醫選擇權一樣，不管是總統的高端手臂、或賴副總統的聯亞手臂，都是他們的疫苗人權，外界不必做過度解讀。

不過，蔡壁如指出，在蔡總統捐出高端手臂之後，CDC昨天（28日）一天內三度變更預約平台「登記、修改、取消疫苗選項」的規則，直到昨晚九時二十分才全案底定，改來改去的目的，就是想讓改變主意打高端的人、或想要先登記高端的人，儘可能在這一輪完成預約或意願登記。

蔡壁如說，「我不知道有多少人因此改變心意勾選(或加選)高端疫苗，卻清楚地看見CDC把人民折騰得人仰馬翻，並且賠上專業形象與公信力。」

蔡壁如表示，因為高端疫苗雖已列入疫苗選項，但這一輪根本打不到，且供貨時程、出貨數量與接種安排也都無法確定，而最重要的，是CDC早就宣告未來將視疫苗到貨情況，隨時開啟預約平台。

蔡壁如指出，想打高端的人，以後有的是機會登記或預約，並不急著現在、馬上、立即表態，CDC卻急吼吼地變更「修改疫苗選項」的遊戲規則，還因為忙中有錯一天自打臉三回。

蔡壁如感嘆，這樣脫序失常的演出，「我覺得可笑，但更多的是失望與悲哀。」失望的是，應該用來保命的疫苗，變成官場婊忠邀寵的工具，悲哀是，具戰略思惟的國產疫苗政策，變質為台灣社會內耗的亂源。

另外，蔡壁如也提到，現在仍有340多萬名「非莫不打」的民眾在癡等疫苗，CDC必須誠實地告訴他們，國內莫德疫苗庫存與到貨狀況，讓他們了解打到莫德納的機率有多少，並請他們考慮是否改選其他疫苗。

蔡壁如要提醒CDC，每個人都有打疫苗的權利，避免「非莫不打」者變成疫苗孤兒，遠遠比衝高勾選高端人數，還要重要的事。