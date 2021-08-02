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祭祀火德星君聖誕千秋　啟動2022年119消防防火燈籠祈福活動序幕

祭祀火德星君聖誕千秋　啟動2022年119消防防火燈籠祈福活動序幕

▲祭祀火德星君聖誕千秋，台南市消防局第七大隊啟動2022年119消防防火燈籠祈福活動序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

火德星君掌管天下一切火之事務，是火神也是消防人員的守護神，2日適逢台灣祀典武廟關聖帝君及火德星君聖誕千秋，台南市消防局第七大隊大隊長黃輝林及義消大隊長羅德春等人，一同前往祀典武廟，由主委林培火見證下，遵循古禮虔誠祭拜，祈求庇佑四時無災八節有慶、疫情退散，讓救災救護人員順利平安。

祭祀火德星君聖誕千秋　啟動2022年119消防防火燈籠祈福活動序幕

市民朋友還記得2021年初懸掛在消防局中正分隊和祀典武廟的消防彩繪燈籠嗎？感謝台南市在地老師及同學的熱情參與，台南市消防局第七大隊為推廣消防防火災宣導及古蹟防災，結合台灣祀典武廟火德星君辦理「火神護祐平安祈福消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動」，從消防燈籠繪製、比賽頒獎，到119消防節點燈儀式，祈求平安之餘，受到各界熱烈響應成為2021新春，台南市區街道最美麗的古蹟觀光夜景。

祭祀火德星君聖誕千秋　啟動2022年119消防防火燈籠祈福活動序幕

隨著今年元宵節活動圓滿落幕，經聚樂日本料理曾老闆和日本群馬縣水上町政府台灣事務局長阿部真行及市政府的合力促成，將首批燈籠送至日本群馬縣參展，陸續在水上町工匠之鄉、甘樂町、JR新幹線上毛高源車站及群馬台灣祭展出，除了一起為台灣、為消防人員、為疫情祈福外，也吸引了許多在地日本民眾前去觀賞，甚至也獲日本NHK媒體報導，讓台日友好交流不因疫情期間而中斷，同時由台南在地學生繪製的消防燈籠，也讓日本感受到來自台南滿滿的祝福！搭配台南市水果行銷，也由衷感謝日本近期捐贈台灣新冠肺炎疫苗美意。

祭祀火德星君聖誕千秋　啟動2022年119消防防火燈籠祈福活動序幕

消防局第七大隊長黃輝林表示，消防局在局長李明峯的帶領下，秉持著市長黃偉哲的施政理念，對於今年藉由消防燈籠推廣防火災及古蹟防災工作，深獲台南市民及日本群馬縣民眾的好評，第七大隊目前正與台灣祀典武廟籌劃新年度2022年的119消防燈籠繪畫比賽及相關活動，請市民朋友持續關注七大隊FB粉絲專頁（台南市消防局第七救災救護大隊），獲得第一手消息，期待新年度各位在地學生、老師及家長能持續支持與關注，共同為台灣、為消防人員、為疫情平安祈福。

祭祀火德星君聖誕千秋　啟動2022年119消防防火燈籠祈福活動序幕

因應現為暑假期間且疫情尚未完全解封，消防局第七大隊正在FB粉絲專業推廣線上防火宣導，歡迎學生、家長及市民的參與！記得請在七大隊粉絲專頁按讚，回答圖片問題寫在下方留言並分享文章，就有機會獲得火德星君御守，活動將於8月5日抽出幸運兒，獲獎者請至第七大隊（南門路273號）領取。

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