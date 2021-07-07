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跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福 　給防疫英雄最深祝福

▲跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福 　給防疫英雄最深祝福。（圖／天主教單國璽基金會提供）

▲跟著神父、法師線上祈福 ，每天晚上8點一同為防疫英雄祈福。（圖／天主教單國璽基金會提供）

生活中心／綜合報導

台灣疫情持續延燒，這時候社會最需要的是愛與關懷，天主教單國璽基金會與佛光山寺跨宗教攜手合作，期盼發揮堅定的信仰力量，為台灣平安盡一份微薄心力，讓全台民眾除去內心緊張恐懼，因此邀請台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮教區的神父修女，及佛光山、佛教界的法師，以線上祈福祝禱的形式，為站在第一線的防疫英雄加油打氣。

同時也邀請社會大眾，齊以正向、傳遞不同宗教之間善心關愛無盡的力量，自2021年7月1日(四)起至7月11日(日)，每天晚上8點在天主教單國璽基金會、國際佛光會臉書及YouTube平台，同步起進行10分鐘的祈禱與回向，以攜手齊心祈福的方式，給守在最前線的防疫英雄最深沉的祝福。

在今日(7/6)最新一集由台北教區榮休狄剛總主教、中國佛教會理事長淨耀法師，共禱期許邀請到明星藝術家翁倩玉、遠見．天下文化事業群發行人王力行，為社會大眾鼓勵。翁倩玉表示，非常感謝最前線的醫療人員、警察、運輸業人員，憶起五十年前，父親寫了「祈禱」這首歌，歌詞裡有一段詞為「讓我們看不到失敗，叫成功永遠在」來鼓勵社會大眾，透過勤洗手、戴口罩、盡量不出門，來遠離失敗。並感謝醫療人員，表示會在日本一起替大家加油，讓這個世界看到成功吧。

此次活動由10位神父、10位法師帶領大眾祈福，7/1首集為天主教單國璽基金會董事長暨高雄教區總主教劉振忠，他帶領大家向天主祈禱：「願過世的人得安息，願生病的人得康復，護佑一線工作人員及其家人，也讓所有灰心喪志的人，能夠重燃信心！」佛光山住持心保和尚，祈願佛陀慈悲加被，面對疫情能夠處變不驚，互助關懷鼓勵，憐憫慈愛、增進信心無畏，讓疫情盡速消除。

天主教台北總教區鍾安住總主教，期勉大家可以常常祈禱，以喜樂的心面對事情，克服疫情。佛光山泰華寺住持心定和尚，勉勵社會大眾以正面的能量來面對，提升自身振動頻率，心存慈悲、感恩，讓疫情早日解除。而台灣天主教主教團主席暨新竹教區李克勉主教，則期望大家能相親相愛，特別替移工祈禱，他們離鄉背井的孤單、疾病意外無助，能給予力量，期望大眾能一起度過疫情難關。

佛光山常務副住持慧傳法師分享，星雲大師說前線醫護人員如同佛教大醫王，邀請大家可以用「無畏布施」來替疫情盡點力，也就是照顧好自己，不讓周圍人擔心害怕，讓前線醫護人員維持能量共同抗疫。

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