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新北通學廊道安全改善32校　侯友宜：目標完成50所學校

▲新北通學廊道改善32校 侯友宜：目標明年完成50所學校。（圖／新北市工務局提供）

▲新北通學廊道安全改善32校，侯友宜：目標完成50所學校。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為維護學童上下學安全，提供優質的通學環境，自2019年開始推動「通學廊道安全改善計畫」以來，已完成32所學校週邊環境改善，新北市長侯友宜2日視察剛完工的板橋新埔國中通學廊道，並指示工務局和學校攜手齊心，共同排除障礙使學校師生、通勤族、在地居民能共享美好的人本環境，2022年將邁向改善50所學校為目標。

建構安全、友善、優質、無礙的通學廊道是新北市長侯友宜上任以來努力方向，並由養工處負責推動「通學廊道安全改善計畫」落實人本環境，提供民眾友善安全的人行環境及維護學童上下學安全。自2019年推動起已改善完成32所學校週邊環境。

養工處表示，2019年完成11所學校、2020年15所學校，2021年度預計完成12所學校，目前已完成6所學校改善，今日市長視察的板橋新埔國中，為今年2月開工、7月初完工，今年陸續將有海山高中、板橋國小、板橋高中、永平高中、新泰國中、土城國中等6所學校通學環境改善計畫。

▲新北通學廊道改善32校 侯友宜：目標明年完成50所學校。（圖／新北市工務局提供）

▲新北市養工處和師生發揮創意，在圍牆欄杆以巨型鉛筆當裝飾柱。

工務局長詹榮鋒表示，通學廊道改善工程重點工作，包括協調學校圍牆退縮增加人行道面積、設置符合規範無障礙通行道，也會調整人行道配置，將電箱、燈桿、號誌桿及路樹一併遷移至設施帶、行人與行車空間分離，打造寬闊人行空間，並將電桿下地，將纜線整併進新設弱電管溝，讓天際線更乾淨明朗，校園附近空間更為舒適安全。

負責執行通學廊道政策的養工處指出，板橋區新埔國中位於板橋新埔生活圈，附近住宅區、商家林立，通勤及通學人潮使用校園圍牆旁之人行道非常頻繁；校園正門口新海路人行道受到路樹及高架變電箱阻礙，造成師生行走不順也影響市容觀瞻，因此市府引用「公有土地活化」觀念，協調學校、台電整併6處電力設施，將電箱遷移至學校圍牆內，讓學校正門前人行環境順暢許多。總計改善人行道430公尺，纜線下地860公尺，工程總經费3136萬。

養工處表示，新埔國中週邊環境改變最大的是緊鄰英士路一側，原本人行淨空最小只有0.62公尺，這次圍牆退縮使人行道拓寬至1.52公尺，讓師生及居民最有感，配合圍牆退縮也一併改善學校大門，新埔國中師生發揮創意，在圍牆欄杆以巨型鉛筆當裝飾柱，象徵「大筆如椽」，期許學生有豐富的文采內涵；而公托及公幼大門彩繪成「萬花世界」，比喻知識力量開創無限領域；變電箱防護門則畫上「強棒出擊」，希望學生能夠術德兼備、渴望學習，塑造活潑的特色地標。

此外，面對全球暖化造成極端氣候出現，降雨型態改變暴雨頻率增加，本工程人行道上採用有別於一般透水工法的管式紙模透水方式施工，在人行道下方放置管式紙模，避免發生透水鋪面孔隙過小，容易造成堵塞等情形，可使人行道透水效果更好，也減少日後維護成本。

▲新北通學廊道改善32校 侯友宜：目標明年完成50所學校。（圖／新北市工務局提供）

▲新北市公托及公幼大門彩繪成「萬花世界」，使校園週邊環境生色許多。

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