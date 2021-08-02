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桌球教練淪詐騙幫兇　中年失業「10天1萬1」賣帳戶維生

▲一對情侶在地鐵上打乒乓球。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲曾和許多國手一樣和銀行簽約的桌球教練，失業後淪為詐騙集團幫兇被逮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

我國奧運代表團在東奧打出好成績，其中不少優秀選手是銀行簽約長期培養，不過不是每個銀行員選手都仍順利為國爭光，1名新北市男子也曾是銀行簽約的桌球選手，後來轉任校隊教練，近年沒了工作，為了賺錢，上網賣銀行帳戶供詐騙集團使用，被新北地院依幫助詐欺罪，判拘役55天，緩刑2年。

年近40歲的馮姓男子在大學畢業後，也曾因球技精湛，頗受期待，獲銀行雇用成為培育選手，後來轉任國小桌球隊教練，月薪大約4萬元，不過在2020年4月間，失業的馮男為了維持家計，開始上網找工作。

▲▼桌球。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲馮男擔任國小桌球教練時，月薪約4萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

馮男聲稱，看到網路上刊登「家庭手工」賺錢機會，對方自稱是國泰證券公司，需要租借帳戶讓國外客戶買賣證券，還出示正式契約，馮男因此以每本帳戶「每10日1萬1千元」代價，寄了2本很久沒用的銀行帳戶和提款卡給對方。

過沒多久，有2位民眾分別因「朋友缺錢周轉」、「信用卡刷卡錯誤」的詐欺手法，各遭騙23萬元、9萬9千多元，檢警循線查出2件詐騙案的錢都轉進馮男帳戶，經銀行緊急圈存，款項才沒有流入詐團手中，馮男則被依詐欺罪嫌起訴。

雖然馮男辯稱不知道對方拿帳戶要做違法的事，還辯稱「一發現事態不對， 我就立刻向警方報案」，但法院函詢2間警局，都沒有收到報案紀錄，且根據馮男和化名「雅婷」對話，馮男在寄出帳戶前說：「如果我寄出去人不見了我找誰ㄋ」，「拜託不要害我耶！」可見馮男自己也擔心帳戶可能遭不法利用。

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲桌球教練因貪圖高額報酬，賣帳戶給詐騙集團使用被判緩刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

法官最後認定馮男因貪圖高額報酬，提供金融帳戶供他人使用，使詐騙集團輕易騙取他人財物，依幫助犯詐欺取財罪，判拘役55日，得易科罰金5萬5千元，但考量馮男沒有前科，應無再犯之虞，只要提供60小時義務勞務，並接受6小時的法治教育，就可換得緩刑2年。

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