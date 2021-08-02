文青當兵手繪「金六結大旅社」　幽默回憶畫到這幾棟吃官司

▲金六結營區是許多男性當兵服役的第一站。（資料照／翻攝自GoogleMaps）

記者劉昌松／台北報導

台北王姓男子去年手繪記錄自己在新兵訓練中心服役的見聞，離營後集結成冊，再配上詼諧字句，定名「金六結大旅社」上網販售，吸引5、60人訂購，但因其中幾張畫到營區建築，遭檢舉涉嫌違反《要塞堡壘地帶法》，王男趕緊聯繫買家回收繪本，所幸國防部確認這些建築不是要塞堡壘，台北地檢署處分不起訴。

許多台灣男性把當兵視為人生重要經歷，尤其剛進新訓中心，首次感受到與營區外截然不同的紀律生活，更加體會流傳許久的順口溜「魂斷金六結」、「淚灑關東橋」。有繪畫專長的王姓男子在2020年3月到7月間，就是被派往宜蘭市的「金六結營區」服役，趁著自由時間，用線條畫在筆記本上紀錄營區景色，包括夜哨星空，還有寢室為了防疫搭起透明隔膜，形同升等成雙人包廂。

▲王男用繪本記錄當兵點滴，差點吃上刑事官司。（資料照／陸軍司令部）

王男另外也用輕鬆地心情紀念部隊生活，只畫了1張電話卡，搭配文字「空有一張電話卡，卻忘了女友的電話號碼」；又畫1個阿兵哥戴上防毒面具，文字介紹這是「吸毒面具」，因為看起來帥，內部聞起來卻有消毒水和汗水夾雜學長殘留的偽裝膏；也有1群阿兵哥坐在幽暗的軍卡裡，合唱周杰倫的歌。

簡單的畫風加上幽默敘述，吸引了不少有共同回憶的人訂購，王男很快就在網路上賣出5、60本繪本，但是也很快就被人檢舉，畫裡出現了幾棟營區建築物，涉嫌未經命令、許可就描繪軍事上偵查事項，將面臨1年到7年徒刑。王男解釋只想為當兵生活留下回憶，沒想到竟然觸法，趕緊撤下販售訊息，並且和買家聯繫，逐一回收已經賣出的繪本。

雖然王男畫中的建築物大多只是室內一角，偶而出現部分建築外觀，也沒辦法從中判斷相對位置，不過檢察官依法仍必須函詢國防部意見，軍方回覆表示，畫中沒有被列入要塞堡壘、要塞堡壘地帶的建築區域，檢察官因此處分不起訴王男。

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