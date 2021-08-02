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洪孟楷爆一頁式廣告利用中華隊詐騙　外套1件439、8盒口罩賣1350

▲▼立法院 立委洪孟楷召開「一頁式廣告詐騙 搭上東奧熱潮」記者會 美德醫療集團法務長楊宛蒨 行政院消保處副處長吳政學。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委洪孟楷召開「一頁式廣告詐騙搭上東奧熱潮，保障消費者權益嚇阻利用中華隊斂財」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣選手在東京奧運獎牌豐收，也帶動周邊商品買氣，國民黨立委洪孟楷2日爆料，有不肖業者利用中華隊熱潮，仿效運動衣、口罩等聯名商品，在網路上進行「一頁式廣告」詐騙，販售的價格遠比市價便宜、但材質非常差，受害者第一時間收到「還以為是愚人節的玩笑」。

洪孟楷2日上午召開「一頁式廣告詐騙搭上東奧熱潮，保障消費者權益嚇阻利用中華隊斂財」記者會，並邀請美德醫療集團法務長楊宛蒨、美德醫療集團行銷部資深經理黃怡方現身說明。

洪孟楷表示，這兩個禮拜中華隊得獎不斷，這是國人的驕傲，卻有詐騙集團、不肖份子利用中華隊的熱潮，在網路上進行「一頁式詐騙」，辦公室在上個禮拜接到陳情，有消費者在網站上看到「完全是正品圖樣」的東京奧運台灣隊團服，宣稱是要為中華隊加油。

洪孟楷指出，該件運動衣搭配經典的藍白配色，還有印上東京奧運專屬的「TOKYO 2020」字眼，網站上更直接使用戴資穎、郭婞淳等中華隊好手的照片，並且宣稱是由官方贊助廠商「VICTOR」製造，攜手中華隊奧運健兒推出的50週年品牌特惠。

洪孟楷再指，該網站強調百分之百正品保證，不只有藍白兩色可以選擇，還有很多尺寸的樣式，甚至告訴大家比市價便宜，「買越多越划算」，買三送三、一件平均只要439元，更大辣辣地直接把官方代言人、中華健兒的照片全部放在網頁上。

洪孟楷透露，結果兩天的時間不到，消費者第一時間收到，「還以為是愚人節的玩笑」，不只包裝非常簡陋，衣服的材質還非常薄、沒有註明是從哪裡製造，衣服的LOGO、衣服、顏色等，也跟當時下訂的完全不符，不只材質非常差，甚至還有一股怪味，根本不知道是哪邊庫存的劣質品。

▲▼立法院 立委洪孟楷召開「一頁式廣告詐騙 搭上東奧熱潮」記者會 美德醫療集團法務長楊宛蒨 行政院消保處副處長吳政學。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪孟楷秀出遭仿冒的中華隊運動衣。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，洪孟楷還表示，最近在臉書上也陸續出現「一頁式詐騙」，包括宣稱是美德醫療與中華奧會推出的限量聯名款口罩，但這些也不是美德集團所製造的口罩，根本是「竹篙湊菜刀」。

洪孟楷說，這些口罩的價格還不便宜，買5盒送3盒，總共8盒、144片口罩就要價1350元，而且完全寫得跟正品無誤，但是美德醫療集團從以前到現在，從來沒有授權任何方式讓這樣的通路販售，這些絕對不會是東京奧運到正品口罩，完全就是一般劣質、不知道哪裡製作的口罩。

楊宛蒨表示，美德醫療集團非常榮幸有機會跟中華奧會合作，聯手推出4款東京奧運的聯名款口罩，集團已經在今年4月捐贈20萬片的高級質量醫療口罩，供選手在受訓及比賽時使用，剩下3款也已經在7月15日公告於各大官網、臉書粉絲專頁，讓消費者得知可以在哪裡購買限量版的口罩。

楊宛蒨指出，口罩在推出後受到大家的支持，也造成買氣爆棚，近日陸續有消費者打電話詢問，部分業者在一些新成立的網站上，號稱販售美德醫療集團推出的口罩，實際上是用移花接木的方式，盜取產品的圖片、文宣甚至活動照片，企圖使民眾產生錯覺、誘導消費者下單。

楊宛蒨說明，此舉已經造成公司的商譽、權利嚴重受損，集團已經向台北市法務局的消保官聯絡，並且經過其他熱心民眾舉發，消保官跟公司在正式查明此事後，已經在7月21日公布相應新聞稿，提醒民眾千萬不要上當受騙。

楊宛蒨也呼籲，民眾對於新成立的「一頁式詐騙」網站，或者任何來路不明的網頁，在下單之前要非常小心，美德醫療集團在公司官網、臉書粉絲專頁也有公布經過認證、官方授權的通路，消費者在這些地方下單購買，才能買到真正授權的高質量醫療口罩。

洪孟楷認為，現在的詐騙集團非常厲害，尤其這段時間搭上奧運熱潮，呼籲消費者不要上當及受騙，行政部門也應該使用更主動積極的方式，讓這些不肖份子、不法廠商受到應有的制裁。

▼洪孟楷指出經不肖份子仿冒的口罩，18片就要價1350元。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院 立委洪孟楷召開「一頁式廣告詐騙 搭上東奧熱潮」記者會 美德醫療集團法務長楊宛蒨 行政院消保處副處長吳政學。（圖／記者屠惠剛攝）

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