香港發放每人5千港幣電子消費券　李貴敏喊話蘇貞昌：速發現金

▲國民黨立委李貴敏。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新冠疫情重創國內經濟，行政院正研擬發放「5倍券」等振興措施，不過，國民黨立委李貴敏31日批評，台灣比不上香港，當蘇內閣還在用3倍券、5倍券唬弄民眾的時候，香港已經發放每人港幣5000元的電子消費券助經濟復甦，且去年疫情猛烈期間，也是直接發放萬元紓困金給港民，反觀民進黨政府不僅不夠大方，政策節奏與長期規劃也不如香港，「現在台灣人民明明需要現金救命，誰還有興致玩幾倍振興、用錢換券的把戲？」呼籲儘速發放現金滿足紓困的需求。

李貴敏說，當行政院長蘇貞昌與內閣官員還在拖拖拉拉，搞不清現金紓困與刺激消費的差別，還在用3倍券、5倍券等複雜又無聊的手續唬弄人民時，香港已宣布於周日開始發電子消費券協助經濟復甦，18歲以上居民幾乎人人有獎，每人額度5000元港幣，同時透過八達通與支付寶香港等4個儲值支付工具分批發放。

李貴敏指出，香港的電子消費券，無論金額、效率與便民程度，根本完勝蘇貞昌與民進黨政府。更別提香港以政策推動民間消費，等於是即刻推動、即刻救援，很適合目前香港疫情暫緩的急迫需要。相較之下，蘇內閣還在製版、印刷、發放等龜步作業，究竟這筆救命錢還要拖多久？苦難的人民何其無奈！

李貴敏強調，據悉香港政府早在去年疫情猛爆期間，就以直接發放紓困金方式，發給年滿18歲以上永久性居民每人1萬港幣，以解民眾迫在眉睫的經濟衝擊。香港當局的觀點是，這類針對特殊情況而推行的特殊措施，不會對財政造成長遠負擔。相較之下，民進黨政府對於人民不但不夠大方，政策節奏與長期規劃也不如香港。

李貴敏批評，現在台灣人民明明需要現金救命，誰還有興致玩幾倍振興、用錢換券的把戲？有現成新台幣不用，真有必要拿百姓扒皮嗎？去年3倍券花了20多億行政成本，這次還要繼續浪費民脂民膏嗎？

另外，李貴敏指出，更別提去年大內宣的耗費，以及蘇揆團隊假藉刺激數位消費的説帖，因9成使用實體券而破功，也著實打臉綠營。反觀香港直接結合八達通等儲值支付工具，並擴大使用範圍於零售、餐飲及服務等實體及網上消費。既簡單明瞭，也容易操作並可刺激無現金交易，也趁機墊高了數位支付的份量與流量。試問，蘇貞昌敢打包票再發3倍券就真能發揮刺激數位經濟效果嗎？

李貴敏呼籲，奉勸蘇貞昌與內閣官員，一些自吹自擂的大內宣費用就免了吧。各行各業叫苦連天，別再跟全民唱反調了！這是全民救急的時刻，去年民眾努力貢獻國庫，上半年稅收大超徵，取之於民、用之於民，快普發現金滿足紓困的剛性需求！

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