高雄AZ疫苗比台北多　李貴敏：中央要南北敵視？

▲高雄市長陳其邁、總統蔡英文、衛福部長陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，首波66萬餘劑11日起配送地方政府，高雄市獲得9.01萬劑，扣掉國軍專案使用的1.01萬劑，從全國獲配最多疫苗的縣市成為第二，僅少於新北市的8.3萬劑，仍比疫情有待控制的台北市7萬劑還多。對此，國民黨立委李貴敏質疑，是要南北相互敵視？還是因為雙北柯侯並非綠營執政？

李貴敏13日在臉書表示，中央一手掌控疫苗採購與分配，從價格、合約到施打名額、縣市分配額度全黑箱，西線無戰事且連續數天＋0的的高雄竟配發9.1萬劑？就算其中有1.01萬是供國軍專案使用，還是比疫情有待控制的台北市首波僅收到7萬劑還多，而疫情最嚴重且人口眾多的新北市也只分到8.3萬劑，中央這是什麼決策？是要南北相互敵視？還是因為雙北並非綠營執政？難怪民眾憂心忡忡爭打疫苗，難不成真要等到天荒地老，台灣才有疫苗？

此外，李貴敏也批評，衛福部次長石崇良在立院說破口是萬華，刻意把疫情標籤化，中央官僚除了甩鍋政府錯誤決策，還想藉此懲罰台北與新北居民？政府分配標準到底是什麼？有沒有政治考量？衛福部長陳時中和行政院長蘇貞昌請說清楚講明白。