慈濟捐疫苗陳時中稱「困擾」　李貴敏：什麼困擾比人命重要？

▲慈濟基金會23日送件申請。（圖／慈濟基金會提供）



記者黃巈禾／台北報導

台積電和鴻海永齡基金會獲政府授權，捐贈500萬劑BNT輝瑞疫苗。慈濟基金會循相同模式想捐500萬劑BNT疫苗，於23日完成送件。不過，對於慈濟捐贈疫苗，指揮官陳時中22日表示一次太多單位進行，會引發困擾，他23日回應會再給慈濟正式回文。對此，國民黨立委李貴敏批評，究竟什麼樣的困擾比人命重要？

李貴敏23日在臉書表示，疫情爆發，國人飽受疫苗短缺之苦，為解決民進黨政府疫苗政策破產的爛攤子，包括鴻海、佛光山、慈濟等企業及民間機構紛紛表態協助疫苗採購、以解燃眉之急，但只看到中央政府繼續怠惰拖延，即便束手無策，也不讓民間順利接手。

▲郭台銘捐疫苗程序卡關1個月後，終於能和蔡英文見面商討BNT疫苗進口。（圖／總統府提供）



李貴敏指出，先前鴻海表態就一拖再拖，如今慈濟表明捐贈500萬劑疫苗，陳時中絲毫不見感謝之意，還說「企業採購以鴻海、台積電為主，太多企業申請採購，恐引發困擾」？究竟什麼樣的困擾比人命重要？疫苗沒有嚴重短缺嗎？疫苗施打率不是全球倒數而需加速進口嗎？何以挑起人命與「逆時中」的拔河？假民主之名行專制之實，更以百姓為芻狗，會不會太惡劣了？

李貴敏提到，疫情比台灣還嚴重的立陶宛捐贈2萬疫苗，讓國人十分感謝，但回到現實面，2萬劑疫苗不過是杯水車薪，離全民免疫最低門檻起碼還有2000萬的缺口，2萬是2000萬的1/1000，其他的千分之999怎麼辦？民進黨對達標的規劃是什麼，人民沒有資格知道嗎？明明一路依賴外人捐贈，為何竟把民間捐贈往外推或棄之如敝屣？

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）



李貴敏認為，從經濟實體上來講，台灣是已開發國家，可是從防疫、施打疫苗的部分來講，卻是國際末段班，現今國際社會，除了落後國家外，沒任何民主國家對於疫苗的風險不予專業評估或考量，更不會拿人民當白老鼠或拿人民的生命開玩笑，如今，因為政府無知、無能、怠惰懶散導致疫情失控，為何到了這個關頭，還不准民間自力救濟，購買WHO認可疫苗，讓國人安心的疫苗儘量來台。

▲柯文哲爆料，高嘉瑜為禾馨診所喬疫苗。（圖／ETtoday資料照）



李貴敏提及，疫苗施打特權爭議甚囂塵上，之所以有這麼多紛爭，不論是疫苗施打順序、特權施打、疫苗安危、救濟措施，或是其他爭議，最關鍵不就是台灣合格的疫苗不夠嗎？否則，哪需要為疫苗施打順序爭先恐後？政府不好好反省，連人民最卑微的要求，資訊公開都做不到，資訊全部掌握在掌權的行政單位手裡。

李貴敏批評，3+11防疫破口及補救、緊急使用授權的審核標準、優先施打順序的訂定、特權插隊施打疫苗的名單、疫苗採購作業及執行現狀、AZ或國產疫苗施打之風險評估，以及罹難者家屬之撫恤等等，迄今繼續黑箱作業？這樣的行政團隊和官員真有把人民的基本權利、人民的安危放在眼裡嗎？

▼李貴敏。（資料照／記者屠惠剛攝）

