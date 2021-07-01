批「代工疫苗」慢半拍　李貴敏：台灣2018年就有mRNA技術

▲我國積極洽談代工莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

外傳我國規劃爭取代工莫德納疫苗，國衛院證實正在盤點國內量產量能。國民黨立委李貴敏1日表示，衛福部長陳時中曾指去年技術不成熟，但事實上，2018年時中研院就曾向美國申請臨時性專利，顯然早有技術，指揮中心在疫苗佈局上慢半拍。

陳時中日前指出，去年台灣沒有進行商談mRNA疫苗代工，是因為當時國內技術平台還不成熟，現在研究單位已有相關技術平台，已是談mRNA疫苗代工的時機，也會努力地去談。

「台灣早已有技術！」李貴敏1日表示，5/28朝野協商時，陳時中稱去年mRNA技術不成熟，但她進一步查才發現，中研院2018年曾在美國申請臨時性專利，這就代表當時台灣早已有這項技術，「顯然陳時中沒搞清楚狀況，明知台灣國際情況特殊，過去一年半為何不做任何佈局？」

▲國民黨立委李貴敏。（資料照／記者屠惠剛攝）

李貴敏說，從送口罩、鼓勵台積電投資，美方的要求我們都配合辦理，「陳時中說沒有技術很不可思議，先不講有沒有拿到專利，光是要提出申請，就要先有技術，我認為他就是要把責任撇掉，這在國際談判上是非常蠢的事情。」

李貴敏認為，未來COVID-19可能演化成一種流行性傳染的新常態，加上莫德納全球產能不足的情況下，若台灣能取得代工資格，也能擁有話語權，這對於莫德納、台灣生技產業以及未來爭取疫苗上都是多贏。

李貴敏表示，她支持國家發展疫苗國家隊，呼籲中研院將技術下放，這是政府該做的事情，且中研院將技術授權給民間，可以有權利金的費用，民間也能透過這項技術量產，進而帶動相關產業鏈，「代工疫苗上台灣已經落後南韓，起步落後現在更不應放棄。」