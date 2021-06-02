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關注司法正義　民團選出李貴敏等4立委「優秀司法正義委員」

▲▼立法院司法及法制委員會舉辦「科技偵察手段引發人權爭議」公聽會 立委李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委李貴敏等4人，獲選為「優秀司法正義委員」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

由台灣陪審團協會、台灣公民參與協會、台灣北社等民間團體，共同組成的「司法改革正義行動聯盟」，2日選出4位立委為「優秀司法正義委員」。4人分別為民進黨的周春米、蔡易餘，國民黨的李貴敏，以及民眾黨的賴香伶。聯盟指出，4人在立法院中，關注台灣司法及正義，頗有貢獻，值得表揚。

聯盟2日發布新聞稿指出，台灣司法及正義長期受人詬病，急需大幅改革，然而具體之改革，均涉及修法或立法，足見立法權於司法正義之實現上，扮演至關重要的角色，而立法權係由個別委員集體行使，則立法委員是否具備司法正義之意識並有促使法案通過之能力，即攸關司法正義之能否實現。有鑑於此，台灣陪審團協會、台灣公民參與協會、台灣北社等關心司法改革的民間團體，共組「司法改革正義行動聯盟」，邀請學者、專家、NGO等各方代表擔任評審委員，發起司法政策評鑑，以「質」、「量」兼具的評鑑，議決出4位「優秀司法正義委員」。

其中本次評選委員分別為律師陳為祥（台灣陪審團協會理事長）、王小玉（前台北市政府廉政委員）、何宗勳（台灣公民參與協會理事長）、楊聰榮（台灣陪審團協會會員）、張正修（開南大學教授）、林忠正（前立法委員）、潘威佑（台灣北社秘書長）、林秉權（台灣陪審團協會秘書長）等8位擔任評鑑委員。評鑑方式係以三讀通過法案提案立委或政黨為評鑑對象，本次共有19位立法委員，提出34個提案；4個政黨，民進黨、國民黨、時代力量、民眾黨等提出15個提案，籌備及評鑑完成歷時4個月。

最後選出的4名「優秀司法正義委員」，分別為民進黨的周春米、蔡易餘，國民黨的李貴敏，以及民眾黨的賴香伶。「司法改革正義行動聯盟」召集人、台灣陪審團協會理事長陳為祥律師認為，一般社會大眾對於司法正義的期待，最後都要透過立法過程，才能夠得到實踐，但司法改革與司法正義的實現，通常不會在鎂光燈下受到關注，以致於在這個領域下功夫的立法委員少之又少，希冀透過立委評鑑，選出這4位針對司法正義有卓越貢獻的委員，共同擔任第一屆「優秀司法正義委員」模範。

此外，聯盟在本次評鑑過程也發現諸多應改革現象，例如：法令主管機關於提案時，經常未完整盤點相關法令，致嗣後必須依靠個別立委或黨團提案補救，凸顯法案管理之疏漏；立法委員提案有跟風、抄襲現象，以成年降為18歲為例，總提案數（包括民法等相關法案）高達25案（含行政部門提案），然提案內容大同小異，互相抄襲痕跡明顯；提案通過卻造成司法正義倒退之法案如《國民法官法》，亦有未通過但內容違反人權精神之提案，如單獨對執行職務之警察人員犯妨礙公務者加重其刑二分之一。

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