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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民團公布優秀司法正義委員名單　朝野4立委獲獎理由曝光

▲民團公布朝野優秀司法正義委員四人▼ 。（合成圖／資料照）

▲民團公布朝野優秀司法正義委員 。（合成圖／資料照）

記者林銘翰／台北報導

司法改革正義行動聯盟日前發起司法政策評鑑，並在2日公布4位「優秀司法正義委員」，包括台灣民眾黨立委賴香伶、民進黨立委周春米、蔡易餘、國民黨立委李貴敏皆入列，司法改革正義行動聯盟也進一步說明4名立委的獲獎理由。

本次評鑑小組由發起團體代表及各界專家學者組成，評鑑委員包括台灣陪審團協會理事長陳為祥、前台北市政府廉政委員王小玉、台灣公民參與協會理事長何宗勳、台灣陪審團協會會員楊聰榮、開南大學教授張正修、前民進黨立委林忠正、台灣北社秘書長潘威佑、台灣陪審團協會秘書長林秉權等8人。

司法改革正義行動聯盟表示，台灣的司法正義長期受人詬病，急需大幅改革，然而具體的改革，均涉及修法或立法，可見立法權於司法正義之實現上，扮演至關重要的角色。

司法改革正義行動聯盟指出，立法權是由個別立委集體行使，因此立委是否具備司法正義之意識，並且有促使法案通過之能力，攸關司法正義之能否實現。

陳為祥認為，一般社會大眾對於司法正義的期待，最後都要透過立法過程才能實踐，但司法改革與司法正義的實現，通常不會在鎂光燈下受到關注，以致於在這個領域下功夫的立法委員少之又少。

陳為祥說，期盼透過立委評鑑，選出4位針對司法正義有卓越貢獻的委員，共同擔任第一屆優秀司法正義的委員模範，聯盟對於付出心力的立委不吝給以肯定，也希望藉由具體的評述鼓勵立法者付出，並且讓司法正義逐步實踐，最終推動台灣的公民社會，讓更多人參與立法權與司法權的發展過程，彰顯民主社會良善價值。

陳為祥強調，司法改革正義行動聯盟希望鼓勵更多立委關心司改議題、提升問政品質，並且透過評鑑指標，進行立委有關司法正義內容的質化分析，期望整題社會能更關注司改議題，期望台灣司法正義能夠落實。

以下為優秀司法正義委員獲獎簡介：

1.賴香伶（台灣民眾黨）

 民眾黨雖為在野少數黨，但主動發現行政程序法第128條有關行政處分於法定救濟期間經過後啟動特別救濟程序之要件中，有關「新證據」之範圍太過狹隘，而由賴香伶委員領銜提案予以放寬，並獲得朝野立委支持而能通過修法，對於確保行政處分合法性，保障人民權利，助益甚大，實為進步之修法，應予表揚。

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／記者林敬旻攝）

2.周春米（民進黨）

周春米委員為執政黨第10屆第1、2會期司法及法制委員會召集人，除配合執政黨政策提出許多法案外，亦領銜提案修正法官法第87條，增列第1項第7款，放寬檢察官之進用資格，使符合資歷之優秀檢察事務官得轉任檢察官，有助檢察事務官之士氣提昇及人才留任，對於檢察官多元攬才亦有助益，應予表揚。

▲▼立法院臨時會處理國民法官法,周春米。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委周春米。（圖／記者李毓康攝）

3.蔡易餘（民進黨）

為配合民法調降成年之年紀，蔡易餘委員領銜提案修正刑法第240條及第241條，將和誘罪及略誘罪被害人之年紀，由現行20歲修正為18歲，並將刑責提高，符合當今社會青年身心發展現況，復領銜提案修正刑法第135條、第136條，適度提高妨害公務罪之罰金、增列加重條款，並將公然聚眾之要件明確化，符合當今社會發展現況，並有助人權保障，應予表揚。

▲▼立委蔡易餘施政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨蔡易餘。（圖／記者李毓康攝）

4.李貴敏（國民黨）

李貴敏委員為最大在野黨司法及法制委員會第10屆第1、2會期召集人，雖曾配合行政機關提案修補諸多法律管理之遺漏，復鑑於現行週年利息之法定上限太高，且有債權人巧立名目加收各種費用，損及債務人權益，爰領銜提案修正民法第205條，將週年利息上限由20%減縮為10%，並限制債權人不得巧立名目加收各種費用，目的在保護經濟弱勢，立意良善，應予表揚。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 財政組 財政部長蘇建榮 金管會主委黃天牧 中央銀行總裁楊金龍 立委曾銘宗 李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）

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