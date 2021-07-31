AZ莫德納庫存吃緊！第五輪接種高端有望上場　陳時中一句話洩端倪

▲高端疫苗預估8月小量交貨。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

第四輪疫苗預約已截止，符合預約資格者逾138萬人，不過依照目前國內疫苗庫存，接種完第四輪後，提供第五輪對象恐相當吃緊。指揮中心指揮官陳時中在記者會坦言，供貨會有延遲問題，也傾向拿「手上有的疫苗來打」。只是，外國進口疫苗，台灣至今僅有AZ及莫德納，另外，先前曾預估，最快8月可施打的國產疫苗高端，若前2者數量不足，推測將會以高端銜接後續施打計畫，但詳細情況仍有待證實。

統計國內包含採購與各項捐贈，AZ疫苗實際到貨近583萬劑，莫德納疫苗則約有365萬劑，依照剩餘數量扣除第四輪接種，AZ疫苗估計剩下16萬劑，數量恐怕不足提供下一輪；至於莫德納則還有70餘萬劑。陳時中被問及此事表示「現在供貨吃緊」，但盡量有數量就會拿來打。

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不過，國產高端疫苗於19日通過審核後，25日再度通過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家決議，預估高端8月交貨小量40萬劑、9月底累積交貨100萬劑，根據高端與政府500萬＋500萬劑的開口採購合約評估，今年底前應可完成供應1000萬劑。

▲指揮官陳時中證實，疫苗供貨有延遲情況。（示意圖／路透社）

最新一波疫苗平台意願登記於7/27下午開放，除了尚未進行登記的18歲以上民眾，第一劑接種莫德納疫苗者，也同時進行第二劑疫苗意願登記，且新增了高端疫苗供20歲(含)以上民眾選擇。而第五輪對象也預計在下週一公布。

根據目前台灣剩下的外國廠牌疫苗數量、高端預計在8月交貨，及陳時中在記者會上提到，第五輪疫苗接種還要再等等，「傾向拿手上有的疫苗來打」，推估將會由高端上場接續施打計畫，不過詳細數量及時間仍有待證實。