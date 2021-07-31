披薩大盜重出江湖！劫24萬專挑達美樂下手　原因竟是「良心企業」

▲專門行搶達美樂的仇姓男子，遭台北地院依攜帶兇器強盜罪，判有期徒刑5年。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者林冠吟／台北報導

披薩大盜遭判刑5年！原本從事清潔工的仇姓男子今年5月，因積欠債務，帶著一把玩具槍和一把水果刀，行搶新店達美樂，得手24萬餘元。過程中，仇男為了躲避警方追緝，變裝後更轉乘多輛計程車，不過最後仍被警方在百貨公司內逮到。台北地院審理後，依攜帶凶器強盜罪，判其有期徒刑5年。

從事清潔工作的仇姓男子，因受到疫情影響，收入銳減，無力償還債務，才選擇行搶達美樂，然而這卻不是他第一次行搶，其過去曾在雙北犯下10多起強盜案件，遭判刑7年多，而受害店家有多數都是達美樂，原因是達美樂是「良心企業」，對員工的教育訓練強調「生命重要」，遇到搶劫不要冒險反抗，能夠增加行搶成功的機率。

今年5月，缺錢花用的仇姓男子，帶著一把玩具槍和一把水果刀，鎖定新店達美樂，先是假意和王姓店長表示，他和達美樂外送員有行車糾紛，趁著店長在抄寫員工資料之際，關閉店內自動門，亮槍給店長看，喝令店長到後面的保險櫃取出店內現金，得手24萬餘元後逃逸。

仇男得手後，為躲避警方追緝，轉成多輛計程車，試圖避人耳目，還因為將雨傘遺落在新店達美樂，再搭車回去拿，隨後還記得要變裝，並將當日的做案衣著和水果刀等贓物丟棄。晚間，仇男將得手的24萬餘元，先是用於還清債務和繳納生活費，隨後再轉寄7萬元給大陸籍的女友，最後在隔日下午被警方在百貨公司逮到，24萬餘元現金僅剩4萬2500元。

台北地院審理後，認為仇男以缺錢為由，貪圖他人財物，持可作為凶器的槍枝、水果刀鋌而走險，對社會治安破壞甚鉅，也同時造成達美樂店長的心理恐懼，不過念在仇男坦承犯行，尚有悔意，審酌其智識與經濟狀況，依攜帶凶器強盜罪，判其有期徒刑5年。