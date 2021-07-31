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台南驚現今年第3例日本腦炎　50歲女3天內出現譫妄症狀送醫確診

▲▼台南出現第3例日本腦炎確診個案。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市下營區出現第3例日本腦炎確診個案，衛生局對附近豬舍加強清消。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南市出現今年第3例日本腦炎，為全國第18例，個案為一名50餘歲女性，23日出現發燒症狀、26日因意識模糊，出現譫妄、答非所問等症狀，被家人緊急送往柳營奇美醫院，收治採檢後確診為日本腦炎，目前仍在住院治療中。

台南第3例日本腦炎的個案，為一名50多歲女性，居住在下營區，23日有發生症狀、25日有頭暈、頭痛、嘔吐症狀，26日症狀加劇，出現意識模糊、譫妄和答非所問的情形，被家人緊急送醫後確診。

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日本腦炎的感染途徑，主要與病媒蚊傳播有關。據了解，該名婦人近期無國內外旅遊史，平日活動地點皆以住家為主，不過附近2公里範圍有多處豬舍、鴿舍和水稻田等易孳生病媒蚊的高風險環境，台南市衛生局初步研判，應為居住地點附近感染可能性較高，同時已委請專家學者進行調查、並另請清潔隊人員對環境加強清消、對附近居民加強衛教，以消滅病媒蚊，最後呼籲鄰近豬舍之負責人，加強豬舍滅蚊、防蚊及對適齡豬隻們的疫苗施打。

而依據疾管署的監測資料顯示，台灣日本腦炎的好發期主要為每年的5到10月，其中6到7月為流行高峰。國內日本腦炎的傳播病媒蚊主要為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，這些病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，而豬隻為病毒最主要的增幅宿主。

▲▼台南出現第3例日本腦炎確診個案。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市下營區出現第3例日本腦炎確診個案，衛生局對附近豬舍加強清消。（圖／記者林悅翻攝）

台南市衛生局指出，大部分的人感染日本腦炎後，多無明顯症狀，少數會有發燒、頭痛、無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現譫妄、意識不清、腦神經功能損傷等，甚至昏迷或死亡。呼籲民眾應儘量避免在黃昏及黎明時分等病媒蚊活動高峰期，於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動，日常生活中可在家中門窗安裝紗門紗窗、睡覺時使用蚊帳；戶外活動時，則可穿著淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬，或使用衛生福利部核可之防蚊藥劑。

而預防日本腦炎的最有效方法為接種疫苗，衛生局最後也提醒民眾應按時攜帶家中年滿15個月以上的幼兒接種，若未曾接種或接種史不明者，則可自費接種。

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