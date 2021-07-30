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淡水壯男沒錢繳房租亮刀搶超商　瘦弱店員：給你錢別傷害我

▲菜刀,砍人,恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲23歲蘇姓男子因繳不出房租費，竟趁天剛破曉持水果刀到便利商店搶劫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北淡水區驚傳超商搶案！23歲蘇嫌趁天剛破曉，持水果刀闖入店內，僅離店員1至2步距離，對他恫嚇「把錢給我」隨即將黑色布袋丟在收銀台前，得手1萬6300元後隨即逃跑。蘇嫌落網後，坦承犯罪並稱沒錢繳房租才鋌而走險。士林地院日前審結依攜帶兇器強盜罪，判蘇嫌有期徒刑3年8月。

判決指出，蘇嫌因沒錢繳房租在今年4月22日凌晨5時許，穿淺色帽T 、深色長褲、頭戴白色帽子及戴口罩並持水果刀，闖進淡水區濱海店便利超商。

當時店內有僅有瘦弱黃姓店員1人正在收銀台錢補貨，蘇嫌進入超商，對黃員凶狠說「把錢交給我」因蘇嫌全程持刀，且與黃員相距僅1、2步距離，黃員心驚肉跳問「給你錢可以不要傷害我嗎？」隨即走進櫃台裡又害怕地問「是全部現金都要給嗎？」蘇嫌回「是」隨後就黑色布袋丟在收銀台上要黃員將錢放進去。

黃員先將1萬4000元放進黑色袋子裡，豈料蘇嫌竟回他「不夠，還要多一點」黃員只好再拿2300元放入袋內，隨後蘇就將黑色布袋拿了立刻逃跑。黃員見蘇男逃逸，立刻報警，警方過濾監視器畫面，前往蘇男租屋處將人逮捕。

審理時蘇嫌坦承不諱，法官認超商為公眾得出入的營業場所，蘇嫌故意選在凌晨時分，店內無客人光顧，僅有黃員獨自一人在櫃檯前理貨，全無防備加上蘇嫌身材魁梧，突然闖入店內，並拿出利刃、又喊搶劫等語，任何人遇到這種情況，都會擔心遭受生命，倘若蘇嫌因黃員不從而突然攻擊，那黃員顯然毫無抵禦能力，綜合當時客觀時、地、人、物等情況而言，足以讓黃員達到無法抗拒的程度。

合議庭審酌蘇嫌年紀尚輕，以外送員為業也無前科，背景尚屬單純，另參酌他表示因一時繳不出房租，才鋌而走險等語，顯見他涉世未深、識法不明，併考量犯罪所得僅1萬6874 元，犯後始終坦承犯行，也曾表示想和對方和解，當有悔過之心，綜上情狀，依刑法第59條的規定酌量減輕其刑，依犯攜帶兇器強盜罪，處有期徒刑3年8月。可上訴。

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