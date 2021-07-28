酒空搶機車「我要救人」　出大絕亮「免死金牌」！一查過期1個月

▲徐姓男子見潘姓婦人準備牽車回家，竟趁著婦人未注意，意圖搶車，所幸事後被婦人兒子壓制在地上。（圖／示意圖，與本案無關／取自Pixabay）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名徐姓男子2019年10月晚間，在路上看到一名潘姓婦人牽著機車準備返家，竟趁著潘婦未注意時，徒手壓制潘婦的雙手，意圖搶走機車，潘婦緊急按電鈴向家人求助，最後徐男反被潘婦的兒子壓制倒地，事後還辯稱自己有幻覺，被人追趕，才會搶機車。桃園地院審理後，依搶奪未遂罪，判其有期徒刑3月，得易科罰金。

職業為農夫的徐姓男子2019年10月晚間近10時許時，看見潘婦騎著機車返家，正準備牽車進入住宅時，徐男竟突然走到潘婦的身旁，抓住機車龍頭，意圖搶車。被徐男嚇到的潘婦大喝「你要幹什麼？」徐男卻回，有警察在追趕，他要摩托車，隨後一手壓制潘婦的右手，一手抓龍頭準備搶車。潘婦見狀，緊急將鑰匙拔下，並急按自家門鈴，請老公報警，潘婦的兒子聽聞後也趕下來，將徐男壓制在地，直到警方到場。

偵訊時，徐男向警方供稱，自己是因為看到他叔叔被一群拿著刀槍的小鬼追打，他為了救叔叔，看到潘婦在牽車，才會上前搶機車；庭審時，徐男卻向法官指出，自己因為酗酒而有幻聽、幻覺的狀況，讓他一直覺得被人追殺，更指稱其犯案被逮後，都還在宿醉當中，救叔叔等情節，全部都是自己的幻覺，他只要不喝酒就不會有幻覺，而幻覺大部分只會出現在只有他一人時，尤其夜晚更會讓幻覺出現的頻率加劇，也曾到新竹亞東醫院就醫檢查。

而法官審酌相關證據後，認為徐男在偵訊時表示，自己還在宿醉當中，但偵訊時間距離案發時間至少相隔9小時；而徐男自稱自己遭人追殺，但潘婦的兒子將徐男壓制在地至少5分鐘，都沒有看到有人正在追逐被告，也未發生任何衝突，其證詞顯然不足採信。

不過，對於徐男表示自己有幻聽、幻覺等現象，法官調閱病歷資料，卻遍尋不著徐男在亞東醫院的就醫紀錄，僅有國軍花蓮總醫院判定徐男有酒精依賴，伴有酒精導致之幻覺型精神疾病，但距離徐男犯案已相隔月餘，無法佐證徐男在案發時確實有產生幻覺的現象。

桃園地院審酌相關證據後指出，徐男可以向警方完整敘述案發經過，顯其是依其主觀認識、判斷，選擇具有攻擊性手段搶奪機車，證明其身心正常，卻意圖避重就輕，營造其生理狀況異常之表現，其案發時正值青壯年，卻不徇私正常途徑獲取生活所需，任意搶奪他人財物，造成社會不安，依搶奪未遂罪，判其有期徒刑3月，得易科罰金。

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