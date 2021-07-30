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80多歲嬤好心報路竟被搶　狠心劫匪「直接扯下金耳環」下場曝

▲雲林婦人於住家附近運動，遇到黃姓搶匪假問路，趁隙扯走耳朵上的金耳環，警方前往高雄市將其拘提到案，偵訊後依搶奪及竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林婦人於住家附近運動，遇到黃姓搶匪假問路，趁隙扯走耳朵上的金耳環，警方前往高雄市將其拘提到案，偵訊後依搶奪及竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮鄉7月23日發生一起搶劫案，林姓婦人於住家附近運動，遇到一名騎腳踏車男子問路，婦人好心為其指路，卻冷不防被該名黃姓男子扯走耳朵上的金耳環，男子得手後騎腳踏車逃走。警方獲報後，清查發現高雄市黃姓男子符合外型及特徵，前往高雄市拘提到案，偵訊後依搶奪及竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。

麥寮鄉一名林姓婦人（80多歲）每日早上都會徒步到家中附近國小運動，於本月23日早晨7時許，在麥寮國小側門廚房外道路步行運動時，遭到一名男子騎乘黃色腳踏車接近佯裝問路，該名男子問路過程中，突伸手扯下林婦戴於兩耳之金耳環一對，價值約1萬元，林姓婦人遭搶走金耳環後，邊喊救命邊追趕，跌倒致雙腳挫傷，隨後向警方報案。

▲雲林婦人於住家附近運動，遇到黃姓搶匪假問路，趁隙扯走耳朵上的金耳環，警方前往高雄市將其拘提到案，偵訊後依搶奪及竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方掌握犯嫌外型特徵，並逐一清查治安顧慮人口，發現高雄市一名50多歲黃姓男子（中）符合外型及特徵，立即持拘票前往高雄市將其拘提到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局局長朱宗泰立即指示臺西分局與刑事警察大隊成立專案小組並報請雲林地檢署指揮偵辦，依據林姓婦人說詞，調閱發生地點附近監視器及研判可能經過之路線，發現一名身穿白色襯衫、藍色褲子、口戴黃色口罩騎乘腳踏車之男子涉有重嫌，掌握犯嫌外型特徵，並逐一清查治安顧慮人口，發現高雄市轄內一名黃姓男子符合外型及特徵，立即持拘票前往高雄市將其拘提到案。

▲雲林婦人於住家附近運動，遇到黃姓搶匪假問路，趁隙扯走耳朵上的金耳環，警方前往高雄市將其拘提到案，偵訊後依搶奪及竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃姓男子因缺錢花用，先竊取一部腳踏車，四處找尋目標，見林婦獨自一人行走，從後方尾隨，假借向婦人問路並趁隙出手搶奪老婦雙耳上的耳環。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調查指出，黃姓男子（50多歲）因缺錢花用，先竊取一部腳踏車，四處找尋目標，見林婦獨自一人行走，從後方尾隨，假借向婦人問路並趁隙出手搶奪老婦雙耳上的耳環，警方於受理報案後除迅速查獲犯嫌，另經偵查更發現黃男於今年4月間也涉嫌在彰化縣鹿港鎮竊取一部自小客車後棄置於麥寮鄉工業路，全案偵訊後依搶奪及竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。

台西警分局副分局長章仙枝表示，現在正值防疫期間，警方不因疫情而有任何鬆懈，疫情期間想趁機危害社會治安的不法分子，都是對警方公權力的挑釁，維護治安、交通工作不因疫情停擺，會以行動展現警方維護治安決心，讓民眾感到安心。

▲雲林婦人於住家附近運動，遇到黃姓搶匪假問路，趁隙扯走耳朵上的金耳環，警方前往高雄市將其拘提到案，偵訊後依搶奪及竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃姓男子因缺錢花用，黃色腳踏車，見林婦獨自一人行走，從後方尾隨，假借向婦人問路並趁隙出手搶奪老婦雙耳上的耳環。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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關鍵字：

搶奪搶劫雲林縣高雄市臺西警分局

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