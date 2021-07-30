不斷更新／快看看你有沒有！全國這2縣市將普發現金拼紓困

▲受到疫情衝擊，全國有2縣市首長，喊出對全縣市民普發現金，以振興經濟的政策。（圖／示意圖／pixabay）



記者林冠吟／整理報導

國內自5月本土疫情爆發以來，進入三級警戒，各行各業也因此受到衝擊，餐飲業全面停止內用，觀光業更是全面停擺，生計因此受到影響的民眾更不在少數。為讓民眾所受到的衝擊減小，除行政院實施紓困措施外，各縣市也陸續有首長加碼普發現金，希望幫民眾度過難關，《ETtoday新聞雲》為您整理各縣市普發現金情況。

確定普發現金：澎湖縣、金門縣

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尚在評估中：桃園市、高雄市

基隆市：目前無普發現金計畫

台北市：目前無普發現金計畫

新北市：目前無普發現金計畫

桃園市：市議會通過提議每人普發5000元現金。

●桃園市長鄭文燦則對此回應，尊重議員的意見表達，若每人普發5000元，以桃園市227萬人口計畫，經費至少需要114億元， 「目前並無足夠財源」 支撐。

●不過針對紓困方案，鄭文燦指出，原則上會按照中央的計畫來執行，但地方可能會加碼，針對失業的勞工或者是無薪假的員工的部分，來幫助弱勢家庭來度過難關。

新竹縣：目前無普發現金計畫

新竹市：目前無普發現金計畫

苗栗縣：目前無普發現金計畫

台中市：目前無普發現金計畫

南投縣：目前無普發現金計畫

彰化縣：目前無普發現金計畫

雲林縣：目前無普發現金計畫

嘉義縣：目前無普發現金計畫

嘉義市：目前無普發現金計畫

台南市：目前無普發現金計畫

高雄市：市議會擬提議每人5000或1萬元

●高雄市長陳其邁表示，尊重議會提議，但地方會根據中央紓困振興方案，擬定以「救急、救窮」原則來加碼。

屏東縣：目前無普發現金計畫

宜蘭縣：目前無普發現金計畫

花蓮縣：目前無普發現金計畫

台東縣：目前無普發現金計畫

澎湖縣：每人普發1000元

金門縣：每人普發3000元，待 再次降級後 ， 再發3000元消費券 。

●縣長楊鎮浯指出，將普發每位縣民現金3千元紓困金，待預算送縣議會審議通過，即可發放，同時加碼將在疫情再次降級後，發給每位縣民消費券3千元來振興金門經濟。

連江縣：目前無普發現金計畫