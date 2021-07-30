歹徒持刀搶劫！女店員竟抄起「45cm軟Q陽具」甩臉　監視器畫面曝

▲女店員拿「45cm軟Q陽具」狠打歹徒。（圖／翻攝自YouTube／Главред）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一間情趣用品店日前發生搶案，一名搶匪拿著小刀闖入後對著女店員揮舞，沒想到這名女店員假意蹲下拿錢，下一刻卻拿起18英吋長的巨大假陽具，直接朝著搶匪頭猛打，在搶匪逃出店外後，女店員甚至拿著假陽具追出去，這段監視器影片也在網路引發熱議。

▲▼女店員一路拿著假陽具追趕歹徒。（圖／翻攝自YouTube／Главред）



根據《每日郵報》報導，科麥羅沃州（Kemerovo Oblast）新庫斯內次市（Novokuznetsk）的一間情趣用品店24日晚間發生搶案，當時僅有一名女店員在櫃台，歹徒則拿著一把小刀拼命揮舞，而女店員最初有點嚇到，後來冷靜地在櫃台後方彎下腰假裝拿錢。

結果女店員起身後，隨手拿了桌上長達18英吋（約45公分）的巨大假陽具，直接朝歹徒的頭部猛打，甚至在歹徒驚慌逃出店外時，繼續拿著陽具追趕，等到搶匪逃逸無蹤後，她才平靜地回到店裡繼續收拾。

網友也紛紛留言表示，「這個武器真的是很巨大」、「搶匪應該不會想到自己會被大陽具毆打」、「只能說店員真的很勇敢」、「店員熟練到像是遇過很多次搶匪」。

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