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疫情生意崩　運將上合歡山送自己最後一程！被這票人「喚醒」

▲生意慘淡運將意圖輕生，被仁愛分局員警及時勸阻。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲生意慘淡運將意圖輕生，被仁愛分局員警及時勸阻。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情導致百業蕭條、許多民眾生計無著，年逾6旬的郭姓計程車司機因生意變差、財務困難，開車遠赴海拔3000公尺以上的合歡山上意圖輕生；警方獲報後趕往停車地點，幸好郭男並無自傷動作，經警方帶回到警所並加以安撫後，郭男打消死意並由友人陪同下山，保住寶貴生命。

仁愛警分局指出，翠峰派出所逾前（28）日下午5時48分許，接獲李姓男子報案，指友人郭姓計程車司機意圖自殺，現在所駕駛之計程車停放在合歡山莊停車場前，所長周偉南獲報後立即派遣警員鄭宇哲、王星吉前往查看，晚間6時25分許，果然在現場發現一部計程車。

▲▼生意慘淡運將意圖輕生，被仁愛分局員警及時勸阻。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲生意慘淡運將意圖輕生，被仁愛分局員警及時勸阻。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，64歲的郭姓男子在車內默默不語，時而看著車外嘆氣、時而在車內滑著手機哽咽；經警方詢問，郭男表示自疫情爆發以來，生意一落千丈，加上本身原本就有財務問題，因心情十分低落坦承有輕生念頭。

警方見郭男情緒低落且精神恍惚，請他將車輛暫停於停車場，陪同回到翠峰派出所後，周偉南隨即安撫其情緒並加以開導，郭男心情始漸漸開朗；報案友人李男則於8時20分許趕上山，與警方共同勸說，終於讓郭男打消輕生念頭，由李姓友人陪同離去，離去前再三向警方道謝，警方則依職權製作「自殺防治通報」通報社福單位。
 

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