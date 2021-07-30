太棒了！衛福部苗栗醫院全力以赴　62確診危急個案全數返家

▲衛生福利部苗栗醫院於疫情期間，共收治照護62名確診病患，在照護團隊全心全力的照護下，也已全數平安返家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，衛福部苗栗醫院收治照護的62名確診危急個案，在院方新冠肺炎照護團隊全心全力的照護下，也已全數平安返家。其中以呈現呼吸喘及X光肺部浸潤相關症狀的老先生最為嚴重，經過近1個月積極治療，終於解隔離出院；家人見到平安返家的父親，頓時熱淚盈眶也非常感謝醫療團隊。

衛福部苗栗醫院感染科主任黃駟榮指出，5月初全台疫情爆發之際，苗栗縣在6月1日發現京元電第1個陽性個案時，初步判定為移工宿舍群聚事件後，部苗即積極配合中央疫情指揮中心指引共收治62位確診個案，醫院結合各項資源及防疫管理措施，確保疫情防堵滴水不漏，收治的確診個案，全數於7月6日穩定出院。

部苗院長李明輝表示，苗醫為防疫責任醫院，共設置專責病房49床，面對全國3級緊戒時期，疫情可能持續擴大蔓延，即啟動成立新冠照護團隊，由蔡昌宏與林彥雄二位副院長及黃駟榮醫師專業評估與醫護團隊們研擬相關防疫管理措施。

院方也體恤專責單位醫護人員的辛苦及面對的壓力，落實人員每日監測體溫、自主健康管理及篩檢原則，專責單位人員疫苗注射施打率100％，全院疫苗施打率達98.63%。李明輝也表示，新冠肺炎疫情終會趨緩，防疫前線仍不可鬆懈，需要持續遵守中央疫情指揮中心防疫管理政策，面臨未來仍可能有新的變種病毒入侵，唯有持續醫學實證研究、落實環境公共衛生防疫政策、社區監測管理各項政策，才能隔絕社區傳播感染。

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