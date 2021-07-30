民進黨流失300萬支持者　藍營：泛綠基本盤重大萎縮

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣民意基金會7月政黨支持度民調顯示，民進黨支持度28.3%，國民黨21.9%、民眾黨11.3%。對此，國民黨青年部主任陳冠安分析，相對於疫情前的4成以上的支持率，很顯著的，泛綠基本盤出現重大萎縮的現象，1年流失將近300萬左右的支持者。

陳冠安表示，從大趨勢來看，國民黨自去年敗選以來，支持率是從12.5%成長到21.9%，增加幅度近1成；民進黨從41.1%下滑到28.3%，衰退超過1成；而國、民兩黨差距更從28.6%縮小到6.4%；另一方面，民眾黨從9.3%微幅成長到11.3%，倘若以基本盤來看，泛綠陣營從快過半的48.1%劇跌到32.8%，以選民比重來換算，綠營流失近300萬支持者。

陳冠安指出，倘若民調數據顯示綠營衰退、藍營成長，那為何近來會有許多國民黨支持率委靡或崩盤的傳言？一言以蔽之，這其實就是綠營刻意操作的假議題。

陳冠安說，在美麗島與台灣民意基金會接連釋出民調，顯示藍白之間仍有差距的數據時，果不其然，民進黨又釋出一份「內部民調」，指出民眾黨支持率快超越國民黨，收穫淺藍和中間選民的青睞。

他表示，從網路觀察來看，這波國民黨支持率下滑的輿論導向，很多其實是潛伏在藍營社團的假帳號所帶動。反串操作，從卡神到林瑋豐等事件，已然是證據確鑿的網路手法。

他說，泛綠萎縮的真實數據，自然就讓綠營必須透過網軍來反串操作，製造國民黨衰退、民進黨屹立不搖的印象，讓藍營陷入自我內耗，給綠營喘息的機會；這種操作方式，相比於實際解決民生問題，顯然更為綠營所愛。