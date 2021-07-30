　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨流失300萬支持者　藍營：泛綠基本盤重大萎縮

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌離開疫情指揮中心。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣民意基金會7月政黨支持度民調顯示，民進黨支持度28.3%，國民黨21.9%、民眾黨11.3%。對此，國民黨青年部主任陳冠安分析，相對於疫情前的4成以上的支持率，很顯著的，泛綠基本盤出現重大萎縮的現象，1年流失將近300萬左右的支持者。

陳冠安表示，從大趨勢來看，國民黨自去年敗選以來，支持率是從12.5%成長到21.9%，增加幅度近1成；民進黨從41.1%下滑到28.3%，衰退超過1成；而國、民兩黨差距更從28.6%縮小到6.4%；另一方面，民眾黨從9.3%微幅成長到11.3%，倘若以基本盤來看，泛綠陣營從快過半的48.1%劇跌到32.8%，以選民比重來換算，綠營流失近300萬支持者。

陳冠安指出，倘若民調數據顯示綠營衰退、藍營成長，那為何近來會有許多國民黨支持率委靡或崩盤的傳言？一言以蔽之，這其實就是綠營刻意操作的假議題。

陳冠安說，在美麗島與台灣民意基金會接連釋出民調，顯示藍白之間仍有差距的數據時，果不其然，民進黨又釋出一份「內部民調」，指出民眾黨支持率快超越國民黨，收穫淺藍和中間選民的青睞。

他表示，從網路觀察來看，這波國民黨支持率下滑的輿論導向，很多其實是潛伏在藍營社團的假帳號所帶動。反串操作，從卡神到林瑋豐等事件，已然是證據確鑿的網路手法。

他說，泛綠萎縮的真實數據，自然就讓綠營必須透過網軍來反串操作，製造國民黨衰退、民進黨屹立不搖的印象，讓藍營陷入自我內耗，給綠營喘息的機會；這種操作方式，相比於實際解決民生問題，顯然更為綠營所愛。

ET快訊
林昀儒「是大陸栽培的」？　體育署緊急回應了
快訊／林昀儒父親說話了！　深夜淚謝「十大貴人」
小戴比賽主播嫌「早起真痛苦」！DJ怒噴不專業　丁元凱超酸回擊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨流失300萬支持者　藍營：泛綠基本盤重大萎縮

「場下展現友誼」　蔡英文：台灣青年充滿運動家的風範

評松山分局黑衣人之亂　柯文哲：北市警察局跟黑道關係太好了

快訊／新北更新確診足跡　這天到「台北健身院」40分鐘

BEN到底是誰？好心肝調查報告「未公布全名」　北市：不影響結果

柯文哲、黃珊珊送親筆卡片+低糖甜點　楊勇緯、羅嘉翎PO IG喊謝謝

萊豬、3+11「都是黑箱」　蔣萬安：該監督就監督、該批判就批判

北市特權疫苗報告「遮權貴」　黃國昌拋4質疑：獨漏Ben、推給基層

公務員升官培訓延後至9月開辦　首度全面採用線上教學

北市特權疫苗調查報告「證明我沒施壓」　高嘉瑜：Ben是誰沒說清楚

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

AOA前成員珉娥輕生！才剛發8聲明　「出血過多動手術，意識還未清醒」

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

民進黨流失300萬支持者　藍營：泛綠基本盤重大萎縮

「場下展現友誼」　蔡英文：台灣青年充滿運動家的風範

評松山分局黑衣人之亂　柯文哲：北市警察局跟黑道關係太好了

快訊／新北更新確診足跡　這天到「台北健身院」40分鐘

BEN到底是誰？好心肝調查報告「未公布全名」　北市：不影響結果

柯文哲、黃珊珊送親筆卡片+低糖甜點　楊勇緯、羅嘉翎PO IG喊謝謝

萊豬、3+11「都是黑箱」　蔣萬安：該監督就監督、該批判就批判

北市特權疫苗報告「遮權貴」　黃國昌拋4質疑：獨漏Ben、推給基層

公務員升官培訓延後至9月開辦　首度全面採用線上教學

北市特權疫苗調查報告「證明我沒施壓」　高嘉瑜：Ben是誰沒說清楚

李冰冰雜誌照現「S型龍圖騰」挨轟：辱華舔美！　攝影師發聲道歉了

徐若熙天母主場拚首勝　布雷克想幫統一止敗

大島優子「婚前0緋聞」原因超暖！閃嫁林遣都…2歲差姐弟戀修正果

羅力跨季對桃猿9連不勝　莊昕諺生涯首次對戰富邦

買不到最愛的酒！老公默默「跑遍各店收集」1個月　Gigi：我挺幸福

王大陸疑同居蔡卓宜！　吃飽「直搗她香閨」一起回家過程全被拍

約調皮汪「一起看紀錄片」！　牠見主角秒開飛機耳回頭瞪：你陰我

民進黨流失300萬支持者　藍營：泛綠基本盤重大萎縮

首場防疫婚宴！新人「疫情訂婚延2次」降級秒辦　會場共5桌30人

亓樂義／大國爭鋒　中國增進核武力量

日本女子體操隊失利「不忍苛責」　21歲甜美選手網噴鼻血：戀愛了

政治熱門新聞

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

桃園議會通過普發5000元　鄭文燦：要114億沒錢

新北晚間更新足跡　這天到「台北健身院」40分鐘

新北公布5確診足跡　淡水＆林口家樂福、新莊佳瑪、台北健身院

柯文哲公布「好心肝完整報告」理由曝

2024選總統新北交棒劉和然？　侯友宜秒回這5個字

民進黨流失300萬支持者　藍營：泛綠基本盤重大萎縮

快訊／北市餐飲開放內用！柯文哲：最快下週二

我又來了！北市府揭高嘉瑜10天狂索疫苗

政院擬推「振興5倍券」　最快9月發行

北市特權疫苗調查報告「證明我沒施壓」　高嘉瑜：Ben是誰沒說清楚

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

快訊／新北今＋7「僅1人為新增個案」　分佈在這5區

場下展友誼　蔡英文：充滿運動家風範

更多熱門

相關新聞

綠委要求提供餐飲補貼　列紓困5.0重點對象

綠委要求提供餐飲補貼　列紓困5.0重點對象

民進黨派系「正國會」立委29日發出聯合聲明表示，儘管目前大部分縣市餐廳有條件開放內用，國人仍處在疫情再次爆發的戒慎恐懼中，餐飲業仍難以恢復，因此呼籲針對餐飲業者再次提供紓困補貼，並且在「紓困5.0」將餐飲業列為重點補助對象。

只登記施打高端疫苗　林飛帆：作為執政團隊身體力行

只登記施打高端疫苗　林飛帆：作為執政團隊身體力行

國民黨：東奧4大爭議　改革喊五年一次打回原形

國民黨：東奧4大爭議　改革喊五年一次打回原形

快訊／國民黨敲定925改選黨主席　816開放登記

快訊／國民黨敲定925改選黨主席　816開放登記

快訊／蔡英文：已要求研妥紓困振興方案

快訊／蔡英文：已要求研妥紓困振興方案

關鍵字：

民進黨國民黨泛藍泛綠

讀者迴響

熱門新聞

大陸球壇防範林昀儒　背後神秘教練曝光

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

蔡依林突拋「重磅消息」網全炸了！　隔3個月開工辣洩螞蟻腰

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

中華隊30日賽程　林昀儒搶男單銅牌

全國疫苗失效率曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

好市多「斷貨神物」　推出綜合版

林昀儒受陸栽培　體育署緊急聲明

打德國前球王　林昀儒一句話回應

小戴比賽被嫌早起真痛苦！DJ怒噴反被酸

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

即／燒烤店狂砍情敵慘死！凶手說話了

更多

最夯影音

更多
19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面