　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨：東奧4大爭議　改革喊五年一次打回原形

▲國民黨臉書28日傍晚上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲國民黨臉書28日傍晚上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

記者蘇晏男／台北報導

東京奧運今（28）日邁入第五天，國民黨傍晚透過臉書，羅列蔡政府自東奧至今引發的4大爭議，並質疑總統蔡英文五年來，對台灣運動改革除了呼口號外，實際行動在哪裡？

「選手海外奪牌！政府改革掛蛋！有政府會收割」。國民黨28日傍晚在臉書表示，中華健兒正在2020東奧奮戰，我們除了繼續為中華隊加油，也必須注意到，台灣選手和裁判在外打拚，政府卻無法給予充足的支援和協助。

國民黨質疑，蔡英文曾經高喊「不改，對不起你們」，但是在民進黨執政的五年間，根本沒有推進台灣運動發展和改革，請問蔡總統，除了呼口號以外，實際行動在哪裡？

接著，國民黨羅列蔡政府「東奧至今引發的爭議」：

一，「選手搭商務艙」承諾跳票：蔡英文曾公開承諾，未來奧運國手出國統一搭乘商務艙，但今年東奧卻被抓包選手搭經濟艙，體育署官員坐商務艙，直接打臉蔡英文。

二，網球雙打世界第一 卻打不了奧運：網球雙打世界第一的選手卻無法打奧運，引起外界對單項協會資源分配不均問題產生質疑，民進黨喊改革喊了五年，一次奧運就被打回原形。

三、世界級裁判 成體育補助孤兒：前往奧運擔任裁判執法的台灣裁判，政府完全沒有提供任何補助，包括採檢、疫苗、隔離以及交通，全部都必須由裁判自費，請問體育署到哪去了？

四，蔡總統海外正名不敢！ 國內出征大膽：中華隊在海外爭取榮譽，蔡政府卻在國內大搞「正名動作」；在2018年「東奧正名公投」，蔡英文切割、不支持，當時外交部也公開說明恐影響選手參賽資格，到了2021年「東奧開賽後」開始卻大搞正名運動，甚至放任不理性網軍出征為「中華隊」加油的藝人，拿意識形態製造政治紛擾，分化國人。

ET快訊
讓郭婞淳眼眶泛淚的中華奧會會歌　幕後演奏者曝光
鄭怡靜奪牌「一條繩子」感動萬人！　他都在牆角看阿靜比賽
面試台積電被問家務事！他回答「展現孝道」　下場悲劇了
恐怖男友看她斷氣　美甲闆娘要分手遭狂殺逾20刀慘死
她舌頭潰瘍變「一團詭異肉塊」　醫嚇壞：再晚末期了
五熊離開《型男大主廚》　「一開工就歡送」曝原因
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立陶宛超友台！贈2萬劑疫苗提早2個月到貨　秋天還要設代表處

讓郭婞淳眼眶泛淚的中華奧會會歌　幕後演奏者曝光

桃市高中教職員4155人接種　鄭文燦：推動校園重新開放

只登記施打高端疫苗　林飛帆：作為執政團隊身體力行

韓國瑜分享「郭婞淳奪金照」　中央社小編：請標註照片來源喔

喊莊智淵「羽球教父」！女立委急滅火…秒遭嘲諷：戴資穎桌球球后

國民黨：東奧4大爭議　改革喊五年一次打回原形

中國選手奪銀領獎像受罰　苗博雅：觀察一個國家要看如何面對失敗

台灣早把南韓當目標　19年前奧運「奪金計畫」曝光

台南議會國民黨團提案了　普發5千元紓困！別再要民眾花錢買3倍券

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

軟萌龍貓呆站原地「當機1分鐘」　摸手＋搔肚無感...主人：壞掉了！

阿伯飆速闖2紅燈遭小貨車撞擊！　駕駛右轉見「人車倒地」卡馬路間

美國男視訊聊天秒切換對方母語　印尼網友一聽嚇歪：你開玩笑？

郭婞淳奪金牌！主持人喊最高です　 「挑戰世界紀錄」女神倒地也很可愛

乖巧土撥鼠幫忙咬枯枝、拔雜草 獲得西瓜獎勵...小嘴巴狂嚼超萌

立陶宛超友台！贈2萬劑疫苗提早2個月到貨　秋天還要設代表處

讓郭婞淳眼眶泛淚的中華奧會會歌　幕後演奏者曝光

桃市高中教職員4155人接種　鄭文燦：推動校園重新開放

只登記施打高端疫苗　林飛帆：作為執政團隊身體力行

韓國瑜分享「郭婞淳奪金照」　中央社小編：請標註照片來源喔

喊莊智淵「羽球教父」！女立委急滅火…秒遭嘲諷：戴資穎桌球球后

國民黨：東奧4大爭議　改革喊五年一次打回原形

中國選手奪銀領獎像受罰　苗博雅：觀察一個國家要看如何面對失敗

台灣早把南韓當目標　19年前奧運「奪金計畫」曝光

台南議會國民黨團提案了　普發5千元紓困！別再要民眾花錢買3倍券

立陶宛超友台！贈2萬劑疫苗提早2個月到貨　秋天還要設代表處

王維中遭林泓育狙擊5局失4分　樂天2失誤丟分5局4比4平手

男友逼素顏拿外送！年輕妹推一把「摔爛PS5」心寒分手：長不大媽寶

《舞力全開》導演打造「千人狂舞」　彩蛋大咖驚喜現身

台南統計登記單選高端疫苗者近萬人　最熱門仍是「莫德納」

聯結車「追撞2車再衝上安全島」！因為一理由　網盛讚：感謝勇者

福原愛逆轉醜聞復活！幕後推手被挖出…黑歷史「員工輕生」遭唾棄

鄭怡靜奪牌「一條繩子」感動萬人！　他都在牆角看阿靜比賽

鬼門將開！怕好兄弟誤闖　「門神怎麼貼」成網友熱搜

保護員工！旺宏董事會通過將採購20萬劑疫苗　其中6成捐贈4成自用

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

快訊／侯友宜：新北疫苗已不夠　8月1日暫停施打

快訊／新北公布最新足跡　2確診都去了板橋這家World Gym

快訊／準備凱旋歸國　楊勇緯、羅嘉翎、方莞靈東京登機照曝光

高端疫苗湧入43萬人登記施打　7.2萬人「非高端不打」

桃園議會決議發5千給市民　跟進？陳其邁這樣說

快訊／蔡英文完成預約高端疫苗　賴清德將接種聯亞疫苗

BNT何時開放登記？　陳時中給答案

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

桃園市議會通過市民普發5千元　鄭文燦說尊重

蔡英文自己點滑鼠完成預約高端疫苗　健保卡照片曝光

喊莊智淵「羽球教父」！女立委道歉遭嗆

新北公布1確診最新足跡　家樂福超市待30分鐘

快訊／議員提議普發1萬現金　侯友宜：新北財政很難負擔這麼多

快訊／5月曾打過疫苗　北市士林某長照共6人確診

更多熱門

相關新聞

喊莊智淵「羽球教父」！女立委道歉遭嗆

喊莊智淵「羽球教父」！女立委道歉遭嗆

國民黨立委馬文君替國手莊智淵打氣，卻誤植「羽球教父」的頭銜，引起一陣罵聲。對此，馬文君發文致歉，未來會更注意發言的準確性，也虛心接受任何批評、指教。不過網友們十分不領情，反倒在下方持續嘲諷，形成了強烈對比。

戴資穎、周天成4組羽球台將全員晉級

戴資穎、周天成4組羽球台將全員晉級

羅嘉翎想吃火鍋！羅媽：之後再補給她

羅嘉翎想吃火鍋！羅媽：之後再補給她

王星皓200公尺個人混合式　分組第8作收

王星皓200公尺個人混合式　分組第8作收

中國選手奪銀領獎像受罰　苗博雅：觀察國家要看如何面對失敗

中國選手奪銀領獎像受罰　苗博雅：觀察國家要看如何面對失敗

關鍵字：

國民黨東京奧運正名蔡英文中華隊

讀者迴響

熱門新聞

金牌有禁藥反應　方莞靈遞補銅牌？

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

Lulu爆新歡！大街「交換口水」環抱放閃

謝長廷觀賽　莊智淵：市長還認得我？

快訊／被教練「突然猛抱」變臉！郭婞淳回應了

奧運金牌「2280萬獎金」怎麼用？郭婞淳想好了　

莊智淵是台灣人縮影　他揭3點原因：真正俠者

柯宇綸開砲郭婞淳教練！堅持不刪：行為ok不ok自己判斷

看莊智淵比賽歸懶趴火！他怒飆2戰犯

Lulu認愛！　曝秘戀萬秀洗衣店金孫：認識已半年多

高端、BNT、莫德納、AZ優缺點一次看

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

打莫德納注意！疫苗平台開放「第二劑」登記

戴資穎恐戰「異常艱難」的3場　網狂冒汗

更多

最夯影音

更多
郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」
王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面