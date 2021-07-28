國民黨：東奧4大爭議　改革喊五年一次打回原形

▲國民黨臉書28日傍晚上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

記者蘇晏男／台北報導

東京奧運今（28）日邁入第五天，國民黨傍晚透過臉書，羅列蔡政府自東奧至今引發的4大爭議，並質疑總統蔡英文五年來，對台灣運動改革除了呼口號外，實際行動在哪裡？

「選手海外奪牌！政府改革掛蛋！有政府會收割」。國民黨28日傍晚在臉書表示，中華健兒正在2020東奧奮戰，我們除了繼續為中華隊加油，也必須注意到，台灣選手和裁判在外打拚，政府卻無法給予充足的支援和協助。

國民黨質疑，蔡英文曾經高喊「不改，對不起你們」，但是在民進黨執政的五年間，根本沒有推進台灣運動發展和改革，請問蔡總統，除了呼口號以外，實際行動在哪裡？

接著，國民黨羅列蔡政府「東奧至今引發的爭議」：

一，「選手搭商務艙」承諾跳票：蔡英文曾公開承諾，未來奧運國手出國統一搭乘商務艙，但今年東奧卻被抓包選手搭經濟艙，體育署官員坐商務艙，直接打臉蔡英文。

二，網球雙打世界第一 卻打不了奧運：網球雙打世界第一的選手卻無法打奧運，引起外界對單項協會資源分配不均問題產生質疑，民進黨喊改革喊了五年，一次奧運就被打回原形。

三、世界級裁判 成體育補助孤兒：前往奧運擔任裁判執法的台灣裁判，政府完全沒有提供任何補助，包括採檢、疫苗、隔離以及交通，全部都必須由裁判自費，請問體育署到哪去了？

四，蔡總統海外正名不敢！ 國內出征大膽：中華隊在海外爭取榮譽，蔡政府卻在國內大搞「正名動作」；在2018年「東奧正名公投」，蔡英文切割、不支持，當時外交部也公開說明恐影響選手參賽資格，到了2021年「東奧開賽後」開始卻大搞正名運動，甚至放任不理性網軍出征為「中華隊」加油的藝人，拿意識形態製造政治紛擾，分化國人。