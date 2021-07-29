降級非解封！　南投養生館按摩小姐室內飲食被抓包

▲南投警分局查獲養生館按摩小姐室內飲食，違反防疫管理指引規定。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

國內疫情漸趨緩和，中央流行疫情指揮中心宣布自7月27日至8月9日，調降疫情警戒標準至第二級，南投縣政府亦公告按摩養生館等休閒娛樂高風險場所有限度開放，復業須遵守相關防疫規定；但南投分局警方前2天執行稽查時，仍分別查獲業者關閉包廂營業、按摩小姐於室內飲食且全未造冊等情形，依法蒐證後轉呈主管機關裁罰。

南投分局指出，防疫警戒降為二級後，縣府於26日公告休閒娛樂高風險場所開放範圍，其中民俗調理業（傳統整復推拿業、按摩業、腳底按摩業、經絡調理業）也列入有限度開放之列，但必須遵守中央防疫管理指引方可恢復營業，包括必須設有實聯制、所有員工均造冊、營業場所除必要飲水外不可飲食、按摩時按摩師傅需戴面罩、口罩及手套、按摩時包廂不可關門等規定。

▲▼南投警分局分別查獲養生館包廂閉門營業、員工未造冊，違反防疫管理指引規定。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投分局表示，在疫情期間仍然密集規劃勤務，針對轄內營業之養生館、美容事業等場所實施臨檢，查察業者是否遵守防疫指引規定，以避免產生破口，分別在27日查獲有業者關閉包廂房門營業，28日晚間更查獲有養生館按摩小姐於店內櫃檯大廳飲食，該店所有員工也全數未造冊。

警方指出，2家業者行為均違反防疫管理指引之規定，經員警蒐證及抄錄資料後，將依違反《傳染病防治法》函送縣府權責機關裁罰，將遭裁罰新臺幣6萬元至30萬元，可謂得不償失。



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