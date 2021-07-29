快訊／高雄婦打莫德納12天「陳屍家中飄異味」　解剖相驗出爐

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市發生第3例疑似施打莫德納後猝死案例！前鎮區一名70歲獨居李姓婦人於10日接種疫苗，21日晚間大樓保全發現屋內飄出臭味，請李婦的女兒來了解，才發現母親已死亡多日，頭部有傷口。29日經過解剖之後，發現她的死因為主動脈血管硬化，不過是否跟疫苗有關，還得等到三個月後才會有完整的解剖報告。

▲▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

高雄市前鎮區一名70歲獨居李姓婦人於10日接種疫苗，21日晚間大樓保全發現屋內飄出臭味，請李婦的女兒來了解，才發現母親已死亡多日，頭部有傷口。衛生局表示，個案有慢性病史，22日上午已連繫家屬關懷，並通報於疫苗不良反應系統。

▲▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

李婦女兒表示，母親平日獨居，鮮少會與她聯絡，但知道她在10日完成接種莫德納疫苗，21日晚間9點多接獲大樓保全通知，發現屋內有臭味傳出，才發現母親已死亡多日。

警方指出，李婦頭部有傷口，疑似是摔下床，確切死亡日並不清楚，整起案件報請刑事相驗，初報判定是非他殺，為意外死亡。衛生局表示，經查個案獨居有慢性病史，22日上午已連繫家屬關懷，將進行司法相驗，已提供社會局名單供慰問金發放及關懷作業，並提供預防接種受害救濟資訊，另通報於疫苗不良反應系統。

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

等了7個月才有捐款！疫情禁參訪 安置家暴幼嬰「小天使」求救

立委嗆「兒醫」懂混打？網紅醫回擊：侮辱我兒科專業就不行！

賓士狂男當街開窗「展示武力」 2度囂張亮槍還選在派出所前

白豬跳車求生大驚慘死！逆向上演國道向前衝 警追捕護豬使者