LIVE／新北＋7「7.1萬人打不到疫苗」　市府最新說明

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為16例本土及2例境外移入，另確診個案中無新增死亡，個案分布以新北市7例為最多，其次為台北市5例。針對新北最新疫情，針對新北市最新疫情和疫苗不足情況，副市長劉和然以及衛生局發言人高詩琪將於15時召開記者會出面說明。

指揮中心表示，29日個案分布以新北市7例為最多，其次為台北市5例、高雄市2例、桃園市及嘉義市各1例；其中14例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月27日累計公布14,400位確診個案中，已有12,801人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.9%。

指揮中心表示，2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、台北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

新北市因疫苗不足，第四輪疫苗將從8月1日起至4日暫停接種，約有7.1萬人符合資格但打不到。對此，新北市長侯友宜29日受訪時表示，地方遇到困難會反映給中央，讓中央知道疫苗在接種的過程會有一些「落差」，只要中央地方一條心，把落差補足，就能快速、安心地讓民眾接種。

就目前新北市的疫苗施打情形，侯友宜也在議會備詢時表示，施打量1天可達5萬8,000劑，截至28日覆蓋率約31.3%。相當感謝第一線醫護同仁的辛苦。至於警消同仁第二劑的接種時間，一定會按照中央規定時間，提高警消同仁保護力。

▼0729確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）