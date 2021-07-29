數千鐵路員工沒被造冊打疫苗　陳時中曝兩難：年輕人也急著打

▲台鐵產業工會表示，數千名鐵路從業人員還沒打到疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣鐵路產業工會接到會員投訴，鐵路從業人員仍有許多人還沒打到疫苗，呼籲台鐵局、交通部跟指揮中心不要遺忘第七類還有許多尚未施打到疫苗的同仁。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若認為確實有必要，可以討論，但也強調，這議題很兩難，因為年輕人也急著打，中間如果非必要插隊太多，恐怕有些值得商榷。

陳時中表示，主管單位根據防疫上的需要謹慎造冊，提供相對的疫苗給相關人施打，至於幾千人到底是不是符合防疫上的第一線的必要性，恐怕要請主管鐵路的交通部提出來，若認為確實有必要，我們這邊可以討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但他也直言，這議題常常兩頭難，因為年輕人也急著要打，中間如果非必要插隊太多，恐怕還是有些值得商榷，不過，若有必要當然是需要這樣做。

▲台鐵產業工會表示，數千名鐵路從業人員還沒打到疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

產工接獲會員投訴，台鐵局本周發訊息請各單位提報協助疫苗施打人員名單做敘獎，但光是第七類鐵路從業人員，仍有好幾千人還沒被造冊施打疫苗，就連辛苦協助疫苗施打工作的同仁也還沒被列冊施打，希望可以爭取打疫苗，比敘獎還重要。

產工表示，自台鐵局第一批造冊名單施打將盡時，即多次發文要求相關單位應盡速提報第二批疫苗施打名冊送交指揮中心，以維護旅客及員工的安全。針對於台鐵局在尚未施打完疫苗時急著做敘獎，產工認為，現在最急迫的事情是將還沒施打到疫苗的同仁名冊上報指揮中心，讓尚未施打的同仁可以盡速造冊施打，敘獎的部分未來可以偕同整體疫情期間有付出的同仁，也包含辛苦搶購防疫物資、口罩酒精的第一線同仁辦理。

至於部分暑期夏令營即將開課，但還是很多老師沒打到疫苗，陳時中則表示，會照原來政策宣示，開學前14天能讓他們打到第一劑疫苗