　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指考生注意！這「1縣市以南」雨下不停　大台北午後防暴雨

▲▼今日各地都有降雨機率。（圖／氣象局）

▲中南部、各地山區、大台北地區今日都可能下雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今天是指考第一天，受到西南風影響，今日清晨到上午南部已出現降雨，雲林以南今日不定時有短暫陣雨或雷雨，大台北、各地山區午後雷雨可能出現較強降雨。周末西南風強風帶將往北擴展，使台灣附近西南風增強，屆時各地雨勢都會增強，且低壓帶內也可能生成熱低壓或颱風等熱帶系統。

氣象局預報員羅雅尹表示，受到西南風影響，天氣越往南越不穩定，今日清晨到上午，南部沿海已有對流發展移入陸地，對流通過時會帶來強降雨，氣象局已針對南部地區發度大雨特特報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今日各地都有降雨機率。（圖／氣象局）

▲清晨到上午南部已有雨勢。（圖／氣象局）

今日白天雲林以南不定時會有短暫陣雨或雷雨，大台北、各地山區也有午後雷雨，且可能出現短時強降雨。而除有下雨的南部地區高溫約32到34度外，其他各地高溫都可達36度以上，其他台北、新北內陸、桃園都可能出現38度以上高溫。

目前大陸華中到華南一帶至日本南方海面為一大低壓帶，台灣也位處低壓帶中，台灣南側是西南風較強的區域，預計未來幾天強風帶將往北擴展，台灣西南風強度增強，南部會出現短暫陣雨或雷雨，中部有局部陣雨，其他地區午後雷雨範圍、強度也會增加。

▲▼今日各地都有降雨機率。（圖／氣象局）

▲台灣位處季風低壓帶，周末雨勢會更升級。（圖／氣象局）

周末西南風更強，各地天氣更為不穩定，南部、中部會出現局部大雨或豪雨，而低壓帶中也可能生成熱帶性低氣壓或颱風等熱帶系統，低壓位置、強度都會影響台灣附近氣流走向，對台灣天氣影響程度會較明顯。

ET快訊
看莊智淵比賽歸懶趴火！　他怒飆2戰犯「羞辱戰士」：去你的相忍
柔道女將準備登場　下秒「教練猛甩2巴掌」網全氣炸！她親曝原因
保護力最佳疫苗曝　高端、BNT、莫德納、AZ優缺點一次看
陸羽球選手對南韓場上「髒話連發」！　微博網友稱：優美中國話
東奧摩洛哥拳手不甘落下風　竟拐氣「咬對手耳朵」畫面曝
日桌球張本智和16強輸球「在全場亂吼」！　日網看不下去：沒水
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情降級！防駁二、蓮池潭湧人潮　「警示燈號」亮紅燈母湯去

廠商超有眼光！郭婞淳淚謝「連家人都照顧」：從默默無名就看上我

郭婞淳有多強？　他拿64公斤級「對比數據」讚嘆：非常可怕的選手

又有立委口誤了！感謝莊智淵「辛苦您了，羽球教父」網全炸鍋

餐廳開放內用網吵翻！專家籲「5大關鍵」不可少　各國作法曝光

「莫德納會等到死」！她加選AZ跳殘酷提醒　網崩潰：要等多久

指考物理史上最多計算！補教師：數字醜不好算「考生會哭哭」

點基隆甜不辣變炸的！她開盒失望「蘿蔔豬血糕呢？」　網一看秒懂

萬華拚重生｜青草店生意剩1成只做宅配　寄件地址還不能寫「萬華區」

變心改登記AZ「短期內還是打不到」　要先等這批人打完

郭婞淳：金牌沒開心滿腦想破紀錄　被教練激動抱「我其實想搧他XD」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

阿伯飆速闖2紅燈遭小貨車撞擊！　駕駛右轉見「人車倒地」卡馬路間

美國男視訊聊天秒切換對方母語　印尼網友一聽嚇歪：你開玩笑？

郭婞淳奪金牌！主持人喊最高です　 「挑戰世界紀錄」女神倒地也很可愛

荷蘭女將以為奪金嗨爆下秒崩潰　「冠軍早就抵達」竟是業餘者學霸

疫情降級！防駁二、蓮池潭湧人潮　「警示燈號」亮紅燈母湯去

廠商超有眼光！郭婞淳淚謝「連家人都照顧」：從默默無名就看上我

郭婞淳有多強？　他拿64公斤級「對比數據」讚嘆：非常可怕的選手

又有立委口誤了！感謝莊智淵「辛苦您了，羽球教父」網全炸鍋

餐廳開放內用網吵翻！專家籲「5大關鍵」不可少　各國作法曝光

「莫德納會等到死」！她加選AZ跳殘酷提醒　網崩潰：要等多久

指考物理史上最多計算！補教師：數字醜不好算「考生會哭哭」

點基隆甜不辣變炸的！她開盒失望「蘿蔔豬血糕呢？」　網一看秒懂

萬華拚重生｜青草店生意剩1成只做宅配　寄件地址還不能寫「萬華區」

變心改登記AZ「短期內還是打不到」　要先等這批人打完

要睡覺了沒？「30公斤奇異果」見家人熬夜　硬擠大腿討抱抱

陳彥博創作郭婞淳加碼再畫謝淑薇　網笑：讓我們歡迎超馬畫家

疫情降級！防駁二、蓮池潭湧人潮　「警示燈號」亮紅燈母湯去

愛迪達南西商圈潮店bye　12年穩租貢獻房東近億收入

國策研究院民調／陳其邁精準疫調受好評　9成高雄市民滿意

「連蹭都不會！」　各黨立委搞錯選手名字與項目遭網友狠酸

對焦更快畫質更好　SONY新一代vlog相機ZV-E10加入Alpha陣營

金融3業「降級」視疫情回歸辦公　逾半數採異地備援、WFH

郭婞淳、戴資穎「光榮時刻」登東奧官方IG　網友狂刷國旗留言

餵毛孩吃止痛藥恐引發「中毒性肝炎」　他沉重呼籲：勿自己當醫生

誰偷開相機？小胖貓誤按錄影鍵 水汪汪大眼+Q彈臉肉萌翻全網❤

生活熱門新聞

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

民眾急加選AZ！　畫面跳出殘酷提醒

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

郭婞淳被教練抱起！女四連拍抓包騷擾

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

新颱恐生成！雨勢加劇時間曝　全台周末變天

大豪雨預警！轉吹西南風全台變天

東奧正名沒過郭婞淳昔稱「安心了」PTT罵爆　奪牌逆轉成台灣之光

戴資穎25分鐘取勝！「早餐吃一半」就結束

台大妹嘆「童年被窮養」！　長大才知家裡超有錢網揭殘酷關鍵

高端、BNT、莫德納、AZ優缺點一次看

賽前為戴資穎擔心「這場不好打」　網傻了

客人下單只回「皮卡」　外送員1招讓他說人話

「舉重精靈」方莞靈攻佔表特板　網告白：想被舉！

更多熱門

相關新聞

西南風更猛了！明起降雨更久更廣

西南風更猛了！明起降雨更久更廣

明天開始西南風增強，各地天氣更加不穩定，中央氣象局表示，南部降雨時間更長，中部也開始有短暫陣雨或雷雨，北部、東部則是午後有雨。周六起又受到季風低壓帶影響，各地降雨時間更長、範圍更廣。

颱風窩周六來台！降雨更大更廣

颱風窩周六來台！降雨更大更廣

指考3天都是壞天氣！全台都有雨

指考3天都是壞天氣！全台都有雨

高雄女觸電亡解剖出爐　哥悲慟吐心聲

高雄女觸電亡解剖出爐　哥悲慟吐心聲

烟花還沒走遠！北台還是有大雨

烟花還沒走遠！北台還是有大雨

關鍵字：

下雨雷雨

讀者迴響

熱門新聞

金牌有禁藥反應　方莞靈遞補銅牌？

快訊／被教練「突然猛抱」變臉！郭婞淳回應了

Lulu爆新歡！大街「交換口水」環抱放閃

奧運金牌「2280萬獎金」怎麼用？郭婞淳想好了　

謝長廷觀賽　莊智淵：市長還認得我？

柯宇綸開砲郭婞淳教練！堅持不刪：行為ok不ok自己判斷

莊智淵是台灣人縮影　他揭3點原因：真正俠者

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

民眾急加選AZ！　畫面跳出殘酷提醒

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

戴資穎3戰全勝　小組第1晉級8強

郭婞淳被教練抱起！女四連拍抓包騷擾

偷吃「小模級」藥廠業務　名醫毆妻逼離婚！小三起底竟已婚

吞止痛藥用命拼獎牌　網：敬佩！

喊擊敗中國　張本還沒碰到就掛了

更多

最夯影音

更多
郭婞淳：金牌沒開心滿腦想破紀錄　被教練激動抱「我其實想搧他XD」

郭婞淳：金牌沒開心滿腦想破紀錄　被教練激動抱「我其實想搧他XD」
郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面