指考生注意！這「1縣市以南」雨下不停　大台北午後防暴雨

▲中南部、各地山區、大台北地區今日都可能下雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今天是指考第一天，受到西南風影響，今日清晨到上午南部已出現降雨，雲林以南今日不定時有短暫陣雨或雷雨，大台北、各地山區午後雷雨可能出現較強降雨。周末西南風強風帶將往北擴展，使台灣附近西南風增強，屆時各地雨勢都會增強，且低壓帶內也可能生成熱低壓或颱風等熱帶系統。

氣象局預報員羅雅尹表示，受到西南風影響，天氣越往南越不穩定，今日清晨到上午，南部沿海已有對流發展移入陸地，對流通過時會帶來強降雨，氣象局已針對南部地區發度大雨特特報。

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▲清晨到上午南部已有雨勢。（圖／氣象局）

今日白天雲林以南不定時會有短暫陣雨或雷雨，大台北、各地山區也有午後雷雨，且可能出現短時強降雨。而除有下雨的南部地區高溫約32到34度外，其他各地高溫都可達36度以上，其他台北、新北內陸、桃園都可能出現38度以上高溫。

目前大陸華中到華南一帶至日本南方海面為一大低壓帶，台灣也位處低壓帶中，台灣南側是西南風較強的區域，預計未來幾天強風帶將往北擴展，台灣西南風強度增強，南部會出現短暫陣雨或雷雨，中部有局部陣雨，其他地區午後雷雨範圍、強度也會增加。

▲台灣位處季風低壓帶，周末雨勢會更升級。（圖／氣象局）

周末西南風更強，各地天氣更為不穩定，南部、中部會出現局部大雨或豪雨，而低壓帶中也可能生成熱帶性低氣壓或颱風等熱帶系統，低壓位置、強度都會影響台灣附近氣流走向，對台灣天氣影響程度會較明顯。