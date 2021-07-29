砂石車穿越村莊道路險象環生　里警砂石場宣導交安

▲里港警方到轄內砂石場宣導交安，盼創造業者居民雙贏 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局轄區有省道台3、22、27線、縣185線道，是聯繫高雄及屏東的主要道路，由於里港、高樹兩鄉緊臨高屏溪，成為砂石開採重鎮，河川疏濬作業經常有砂石車行駛，對沿途里港、鹽埔、高樹、九如地區居民生活造成嚴重影響，警方除對業者加強勸導作業，也將強化取締作為，確保民眾生命財產安全。

里港警方說，屏北地區是砂石往來頻仍地區，相關單位均已規劃禁止砂石車行駛路線，並設立告示牌，警方也不定時不定點前往攔檢稽查，並在近日主動至轄內砂石場作交通安全宣導，除了重申禁駛路線外，針對砂石車常見違規，諸如超載、超速、滲漏飛散、未覆蓋帆布、裝載砂石土方使用專用車廂及酒後駕駛等，也再次提醒砂石車駕駛人切莫違規。

交通組組長林中安表示，砂石業者務必遵行當前各單位所研議禁止行駛路線之縣政措施，避免受罰，由於各主要省、縣道穿越村莊路段，尤其部分路段是學童上下學必須經過之處，每每看到學生為閃避砂石車險象環生的景象，令人心生不忍。

分局長楊龍祥呼籲並宣導砂石車司機應注意各項行駛路線等交通規則，及大車內輪差等交通安全重要常識，砂石車視野死角多，駕駛人應更加注意遵守交通規則，尊重路權，預防交通事故，以確保自身與他人行車安全。

里港警方說，砂石車的交通安全問題由來已久，相關單位雖已規劃砂石車專用道，惟仍無法解決業者的需求。目前砂石車行走的路線雖必須繞行以避開村莊內主要道路而顯不經濟，惟仍希望各業者配合，並加強取締作業，以確保當地居民更安全的用路環境及交通安全。

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