屏東鐵工當槍迷　高屏溪試射露餡！警上門還挑釁：查到隨便你們

記者許宥孺／高雄報導

屏東市一名30歲邱姓男子於鐵工廠上班，因個人興趣，在網路上購買器具自製改造手槍，並於高屏溪河床試槍。警方近日接獲線報前往住處搜索，查獲槍枝、子彈等槍械，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。

▲屏東鐵工不務正業，上網購買器材改造手槍 。（圖／記者許宥孺翻攝）

苓雅分局近日接獲線報，指出有名男子近日於高屏溪河床試槍。經調閱相關資料，鎖定一名住在屏東市，具有鐵工背景的30歲邱姓男子。

▲邱姓男子出言挑釁警方，還說「查到隨便你們」 。（圖／記者許宥孺翻攝）

27日上午9點多，警方持搜索票到邱姓男子的住所搜查，邱男不僅拍胸脯向警方掛保證，絕對沒有違法，還說「我這裡查不到什麼，查到隨便你們」等話挑釁。

最後警方在床頭櫃夾層內查獲改造手槍1支、槍管2支、子彈3顆、彈頭38顆等槍械物和改造工具，當場將邱姓男子逮捕，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

▲警方於床頭櫃夾層查獲槍彈 。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，邱姓男子於鐵工廠上班，因有鐵工相關背景，加上自身對機械鋼鐵、槍械有極大興趣，因此上網自購器具，自學改造槍枝技術，打算做成成品後，僅「純收藏」

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