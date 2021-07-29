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普拿疼有3種！醫學系女大生曝「關鍵服用法」：多數人都吃錯

▲▼吃藥,藥丸,止痛藥,喝水,服藥,感冒。（圖／翻攝自pixabay）

▲一名醫藥系的女大生指出，民眾購買、服用普拿疼都有錯誤觀念。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

不少民眾在接種疫苗後，都會吃普拿疼來緩解副作用的不適。不過，一名台北醫學大學女大生卻發現，近日有不少「非普拿疼不可」及「只要普拿疼都好」的2類人，但其實普拿疼又分為3種，有紅色、藍色及綠色包裝，只要購買有「乙醯胺酚（acetaminophen）」成分的藥，即可達到效果。

一名女大生今（29）日在Dcard以「普拿疼紅藍綠 你認識嗎」為題發文，表示普拿疼分為紅、藍、綠3種顏色包裝，紅色和藍色包裝皆為止痛退燒，都含有acetaminophen成分，只不過紅色多了咖啡因；而綠色包裝則是「伏冒」系列，又分成一般、加強、咳嗽和鼻炎等，都是針對感冒症狀的配方。

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▲▼0。（圖／翻攝自Dcard）

女大生表示，藥品通常有「學名」和「商品名」2種，學名就像身分證一樣，只要同一個成份就是同樣的名字；商品名則可以隨著每家廠商不同各自取名，但其實都是一樣的東西。所以如果買不到普拿疼，只要有「acetaminophen」成分都是可以的

▲▼ 0

▲普拿疼藍色包裝為一般錠。（圖／翻攝自Dcard）

她指出，許多人有錯誤觀念，認為剛發燒吃一般錠，高燒才吃加強錠，但其實加強錠只是額外添加咖啡因成分，主要是「加強止痛」，對於退燒並沒有幫助，所以擇一服用就可以了。但若有反覆發燒退燒的狀況，吃退燒藥也不見任何改善，搭配電解質可幫助退燒。

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▲普拿疼紅色包裝為加強錠，比一般錠多了咖啡因成分。（圖／翻攝自Dcard）

女大生也進一步說，許多人會問，平時服用的止痛退燒藥可以吃嗎？她說這時就要看該藥品的成分了，不過目前還是建議「選擇含有acetaminophen成分的藥物」，雖然，另一類「非類固醇抗發炎藥（NSAID）」附有消炎作用，但還是比較不建議服用。目前也沒有明確證據，來證明兩者對產生抗體的抑制效果差多少。

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▲普拿疼綠色包裝為伏冒錠，針對感冒症狀的配方。（圖／翻攝自Dcard）

最後她說，如果真的四肢痠痛到不行，好像被卡車輾過到要斷了受不了的話，NSAID類的成藥對於痠痛改善比較有幫助，這類的藥品包括ibuprofen（布洛芬）、diclofenac acid（雙氯芬酸）等。

貼文曝光後，讓不少網友驚呼「難怪！我吃的是加強錠成分有咖啡因，當初打疫苗反覆發燒6小時吃一次，都沒辦法睡超過3小時，退燒之後精神還超好，現在終於找到原因了」、「推優質文，希望三類的大家都能出來科普一點小知識」。

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