兩岸桌球廝殺！林昀儒決戰球王「賭盤賠率出爐」　網心碎：需要信心

記者邱晟軒／綜合報導

19歲桌球小將林昀儒今（29日）將在台灣時間下午2時，出戰排名世界第一的中國選手樊振東，若能順利取勝將創台灣選手在桌球男單的新紀錄。不過，就有網友看到國外網路賭盤數據後指出，林昀儒贏的賠率是5倍，樊振東僅有1.14倍，直呼「連賭盤都覺得林昀儒穩輸的！」

年僅19歲的林昀儒生涯與樊振東將手過5次，取得1勝4敗的對戰成績。雖然帳面成績不具優勢，但也能看出「小林」是有機會贏過這世界第一的對手，若能順利成功闖進金牌戰，將會改寫了中華隊在桌球男單的新紀錄。

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▲19歲林昀儒（右）強勢進四強，今將挑戰中國球王樊振東（左）。（圖／路透）

不過，就有網友在Dcard上以「好傷心，只有我看好林昀儒，我需要信心」為題指出，根據國外合法網站bet365的賠率資料顯示，林昀儒營的賠率是5倍，樊振東只有1.14倍，直呼「連賭盤都覺得林昀儒穩輸的！」

原PO表示，「我完全覺得林昀儒會贏，第一、林昀儒之前才打贏過當時世界第一，現在第二的馬龍，當年林昀儒才17歲，現在他19歲了，球技，大賽經驗都進步非常多，加上樊振東其實對左撇子不擅長，並且我看他這次狀況很差，體能跟心態都很浮躁，失誤很多！因此以林昀儒的實力與超好狀態，絕對會贏！」

▲林昀儒決戰中國球王，賭盤賠率出爐。（圖／翻攝國外合法賭盤網站bet365）

本站曾報導「林昀儒決戰中國球王！網見他金牌拿到手軟戰績超抖：1關鍵決定勝負」內文指出，網友分析林昀儒仍有機會取勝，「原因很簡單，中國有奪金壓力，小林比較沒有壓力，而且中國混雙已經輸，中國選手奪金壓力更大，小林國際賽打敗過中國，因此中國也很怕，在壓力大的時候容易發生失誤，例如中國混雙第7局0：8，失誤率決定勝負，小林只要降低失誤絕對有機會贏。」

▼19歲桌球小將林昀儒。（圖／路透）