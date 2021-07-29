拚全島接種率！金門8／4「18歲↑」民眾疫苗開打…也開放外籍施打

▲▼金門8月4日起開放18歲以上縣民施打疫苗，也同時開放陸生、外籍看護、移工等族群接種。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門自7月23日宣佈分流施打政策，接獲不少民眾電話詢問有關8月4日開打的第二波「非金門籍學生、外籍人士預約施打」問題，縣府說明無健保卡者，需自付相關診察費用，以及相關預約日、施打日如下：

1. 就讀金門的學生(憑學生証、入學証明)，請憑証於7/30起至合約院所預約，8/4開打。

2. 持有居留證之大陸及外籍人士(居留地址為金門)，請於7/30起至合約院所預約，8/4開打。

3. 持有有效證件之探親、依親之大陸及外籍人士(受探或依親對象居住地為金門)、有國籍無戶籍之國民者，縣府將先請相關單位造冊後，另通知施打時間。

4. 外籍移工居留地址在金門者(有居留證且依勞動部資料工作地點在金門)，縣府將先請相關單位造冊後，於7/30起預約，8/4起開打。其中金門大橋移工，因人數較多，將由衛生局安排專案處理。

5. 外籍移工在金門工作者(有居留證但依勞動部資料的工作地點非在金門)，請先填寫GOOGLE表單(網址： https://ppt.cc/friLSx)，經縣府查核屬實後通知，再去預約。表單填寫日期自7/30至8/1止。

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縣長楊鎮浯表示，為拚全島接種率，8/4將開打縣籍18歲以上民眾，亦即金門縣新冠疫苗接種對象各年齡層全開放。在考量人數與疫苗存量後，此波同時開放的還包含陸生、外籍看護、移工等實際居住在金門的外籍人士，他們的健康有進一步保護，對金門鄉親也多一層保障。

衛生局李錫鑫局長表示，請符合資格者，請依時間至10合約院所預約，包括衛生福利部金門醫院、五鄉鎮衛生所、吾家診所、陳水湖診所、傅仰賢診所及禾心診所，每家預約方式不同，有網路、表單、現場或電話。縣府也會派工讀生進駐院所，協助鄉親預約作業。