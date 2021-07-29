領先全國！金門陸生8／4「憑2證件」開打疫苗…楊鎮浯喊：守住淨土

▲▼金門陸籍生8月4日起可憑學生證、入學證明施打疫苗。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

針對國內新冠肺炎疫苗接種對象尚未納入的大陸籍學生，金門縣政府在積極提高疫苗接種覆蓋率的原則下，7月23日率先宣布將於8月4日開放「就讀金門的學生得憑學生證、入學證明」接種，國立金門大學及銘傳大學金門分部的陸籍學生獲悉，都很感動。校方將配合造冊，讓外籍學生能早日注射疫苗。

金門大學指出，目前符合身分的陸生約24人；銘傳大學金門分部表示，該校現有1名陸生，其餘學生大部分已畢業或回家過暑假。校方已根據金門縣衛生局指引，為境外生造冊，準備函送縣府安排專案自費施打。

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金門大學表示，陸生配合政府政策減少移動、避免感染，從2020年9月經過檢疫隔離與PCR篩檢陰性之後回到金門，已近一年未離開，各年級學生，最長的在金門生活5年，長期在金門就學、生活，已習慣且愛上金門。同學們第一時間得知可以施打疫苗時，紛紛表示「這是率全國之先！」、「能被納入施打疫苗對象，感覺縣府很貼心、非常感動」。

楊鎮浯縣長表示，全國唯一只有金門零確診，縣府團隊很努力的要守住全國最後一片淨土，除了阻絕疫情之外，更力拚提高全島疫苗接種率，守護鄉親的健康。