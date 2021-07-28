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河南暴雨「古蹟」也成受災戶　3600年商城遺址城牆覆土塌陷

▲河南受暴雨侵襲，古蹟文物受波及。（圖／翻攝央視）

▲河南鄭州商城遺址牆面覆土被雨水沖刷。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

河南受暴雨侵襲，境內古蹟及文物也同樣受到波及，包括鞏義北宋皇陵、鄭州商城遺址、龍門石窟、嵩山少林寺等地都有程度不一的災損。其中，鄭州博物館20日大範圍積水，使得工作人員將1、2樓400多件文物緊急轉移至4樓庫房，將損失降之最低。

▲河南受暴雨侵襲，古蹟文物受波及。（圖／翻攝央視）

▲鄭州商城遺址牆體剝落。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，可移動的文物在文物人的守護和博物館的庇護下，可以幸免於難。但不可移動的遺址、建築就沒那麼幸運。鄭州市文物局副局長胡鵬表示，市內古遺址、建築眾多，暴雨給這類文物安全造成很多隱患，「經過初步了解，因為雨水的衝刷、積水的影響，一些古建築部分牆體出現了裂縫。一些古遺址，表面的以前採取的保護措施，一些覆土受到了影響，個別地方出現了滑坡。」

距今3600年的鄭州商城遺址牆體出現不同程度的滑坡，原本相對平整的外層剝落，鬆散的黃土暴露在外，呈現凹凸不平的不規則狀。對此，商城遺址保護管理處主任馬玉鵬指出，這次的暴雨顯示出保護措施的一些漏洞，「有些地段流水不暢，水管太小，排水不及就順著城牆上漫出來，對城牆側坡形成了沖刷，側坡接受雨水過多，承重太大，就形成滑坡。」

▲河南受暴雨侵襲，古蹟文物受波及。（圖／翻攝央視）

▲河南鞏義北宋皇陵部分牆體坍塌。（圖／翻攝央視）

北宋皇陵所在地的鞏義市也是古蹟重地，在這次暴雨襲擊下，同樣是重災區。陵區內沒有積水，但有幾處地方出現輕微塌陷，已被工作人員用警戒線圍住。北宋皇陵管理處副主任余佔敏表示，「總體損害不大，待災情平穩後，將對文物的受損情況進行評估，制定下一步修復計劃。」

至於河南安陽的殷墟景區內遺址、文物皆未傳出災情，安陽博物館內僅有滲水狀況，但文物庫房、展廳的文物皆安然無恙。

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