千年暴雨襲河南！李克強喊話「公開救災訊息」：地鐵該停就停

▲中國河南省鄭州市洪水肆虐。（圖／CFP，下同）

文／中央社台北26日電

鄭州洪災後，中國國務院總理李克強今天在主持召開救災防汛視訊會議時說，在城市嚴重內澇的緊急情況下，除特殊行業外「果斷實施停工、停學、停業」，地鐵、隧道「該停就停、該封就封」。

李克強還針對河南救災工作強調，河南等災區要「實事求是、公開透明發布救援等訊息」，並要對失職者嚴肅追責。

據中國政府網晚間發布，李克強今天在中國國家防汛抗旱總指揮部主持召開視訊會議，內容為研究做好當前和下一步抗洪搶險救災和防汛工作。他在會中除作上述表示外，還與河南、河北、江蘇、浙江、安徽等近日「防汛救災任務重」的省政府高層官員連線。

李克強說，近期中國局部地區極端強降雨，造成重大人員傷亡和財產損失，令人痛心。當前正值「七下八上」防汛最關鍵階段，據預報北方部分地區還可能有極端強降雨，颱風也會對沿海地區帶來較大影響，防汛形勢十分嚴峻。要全方位採取措施，防患於未然，把損失降至最低。

他強調，河南等災區要把救援受困群眾作為防汛救災首要任務，不留死角，不落一人，最大限度減少人員傷亡，只要有一線希望就要盡百倍努力。並及時調度專業隊伍和設備，動員社會力量，支持需要的地方救災，「實事求是、公開透明發布救援等訊息」。

▲河南鄭州暴雨洪災。（圖／路透社，下同）

李克強說，要及時反應，提高應急處置能力及群眾自我防護意識。緊急情況下，針對城市嚴重內澇要及時組織群眾避險，除特殊行業外「果斷實施停工、停學、 停業」，保障醫院等重要單位電力、供水、通訊暢通。

他強調，各地特別是對人潮密集的城市地鐵、隧道、地下空間等，要有保障群眾安全的硬措施，「寧可過一些、嚴一些，該停就停、該封就封」，確實避免人員傷亡。

李克強說，要聚焦重點江河、水庫、堤壩、重大基礎設施安全和城市重點公共場所防澇，加強巡查值守， 備足防汛救災物料，一有險情立即處置，絕不能有絲毫疏忽延遲。同時嚴防山洪、土石流等災害。

他表示，要妥善安撫和撫恤遇難者家屬，保障好受災和轉移群眾基本生活，加強災區衛生防疫，加快清淤排澇，盡快恢復供電供水、交通通訊，開展生產恢復和災後重建。

李克強並指示，立即動用中央財政預備費，先預撥人民幣數十億元資金支援受災嚴重地區，按災情核查進度再加大支援力度；地方也要安排專門資金，同時公開透明用好社會捐助資金。

他還提到，要細化並壓實各方面、各層級、各環節責任，落實到人，對失職者嚴肅追責。認真總結經驗教訓，完善應急預案和相關制度，提高防範和應對重大突發事件能力。

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