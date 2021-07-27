鄭州地鐵遇難者頭七　地鐵口1.7公尺高圍籬內外擺滿鮮花

▲鄭州暴雨地鐵遇難者頭七，民眾在地鐵站口擺滿鮮花。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

鄭州遭遇特大暴雨後，地鐵5號線出口在昨（26）日事故遇難者的頭七當天，被民眾擺滿鮮花悼念。透過現場照片可以發現，在B1出口處，已有人用高1.7公尺的黃色圍籬將市民送來的鮮花圍住，不過，透過圍籬的縫隙，依然可以看見裡面擺滿了鮮花。隨後前來的市民只能陸續將鮮花放在了圍籬外，數量越來越多。

▲地鐵站口鮮花被黃色圍籬圍住，民眾仍持續在圍籬外堆滿鮮花。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，鄭州市民李女士手捧一束鮮花，獻花中放著一張卡片，卡片上寫著，「願一路走好，天堂沒有洪水，安息。」李女士表示，「當天雖然沒有坐地鐵，但從網上了解到有幾位遇難者都是女性，孩子失去了媽媽。」話還沒說完，她就忍不住哭起來。

地鐵出口處鮮花上的卡片上，有民眾寫著，「希望你在天堂，只有歡樂，沒有恐懼」；「願一路走好，天堂沒有洪水」；「妳才27歲，下班肯定累了，可以好好睡個覺休息了」。

鄭州市20日發生的特大暴雨，使得鄭州地鐵5號線一輛列車在沙口路站至海灘寺站區間內被迫停駐，導致500餘名乘客被困於積水的車廂，其中有12名乘客罹難。截至目前，地鐵站及軌道內的抽水和清淤工作仍在進行中。

