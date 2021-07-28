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11月大女嬰身中6刀亡！他偷吃人妻「害全家4口慘死」恐怖滅門案曝

▲▼死者夫妻。（圖／翻攝自西安商報）

▲死者夫妻。（圖／翻攝自西安商報）

記者鄭思楠／綜合報導

河南一李姓人妻出軌陳姓廚師，在地下車庫兩人发生關係。劉姓丈夫產生懷疑，質問妻子印證了自己的猜想，忍無可忍決定殺死小王一家。妻子為安撫丈夫，竟答應一起去，兩人將小王夫妻、母親、連11個月大的嬰兒在內的一家4口滅門，連嬰兒也身中6刀慘死。

綜合陸媒報導，2020年2月27日，河南鶴壁市淇縣高村鎮的警員接到報案稱，他的侄子一家四口被人捅刺，生死不明。警方接警後，立刻趕往現場處置。醫護人員趕到後，宣布遇害4人全部身亡。

據了解，受害人陳男今年27歲，於2015年與妻子龐女結婚，婚後兩人生活幸福，並生下2個女兒。因為陳男的父親在早年間去世，姊姊又已經出嫁，所以陳男的母親一直一起生活。

陳男的叔叔回憶，事發當天早上7點40分左右，正在睡覺的他突然接到一位村民的電話，對方稱在進村的路上看到有很多血，像是從陳男的家中出來的，之後立馬趕到陳男家門口，看著裡面的小門還開著，但裡面沒有動靜，感覺出事了，就趕緊來通知他去看一下。

接到消息的叔叔心中隱隱覺得有些不安，於是立刻穿上衣服趕往陳男的家中，剛進到院子，就發現屋內的廚房門開著，從廚房走到臥室，只見陳男和妻子龐女以及他們的二女兒都躺在床上，旁邊還有一大灘血跡，陳男的母親也身中數刀。

事後，經法醫鑑定，遇害的4人均是被他人用單刃刺器刺死。警方以凶器為案件突破點，立刻展開調查。調查發現，案發當天清晨7時左右，曾有一名微壯的男子從一家店內購買兩把尖刀。正在警方繼續深入調查時，一名男子報警稱，自己與妻子殺人了，要自首。

經警方調查，劉男今年35歲，於2020年1月初發現妻子李女出軌陳男，在質問妻子時，得知兩人還發生過性關係，心中的怒火更加難以平息，於是便產生殺害陳男的想法。

此時的李女非但沒有勸阻丈夫的行為，反而與他一同前去。事發當天早上，劉男帶著新買的尖刀與妻子一起，來到陳男家中，將還在睡夢中的陳男、龐女以及他們的二女兒一起殺害。住在隔壁房間的陳母聽到動靜後起來查看，也被殘忍殺死。而在隔壁睡覺的大女兒因為沒有吱聲，逃過一劫。

同年10月3日，鶴壁市法院對此案開庭審理，庭審時，劉男自述，他與妻子不是共同犯罪，自己在行兇過程中，李女有阻攔行為。劉男的辯護人稱，事後劉男主動投案自首，應該從輕或減輕處罰。李女的辯護人表示，她在丈夫犯案中起輔助作用，系從犯，但事後又主動投案自首，應該從輕或減輕處罰。

一審法院判決，以故意殺人罪，判處劉男死刑，判處李女有期徒刑12年，並賠償死者家屬13.6萬餘元人民幣。7月23日，死者家人稱，他們不服該裁定，打算繼續申訴，希望判處李女死刑。目前，此案仍在審理中。

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