Line通知「收到未來訊息」！他驚喊：真的預言家　內行解答

▲原po收到未來訊息通知。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前看手機時，發現Line竟跳出「未來訊息」，嚇得馬上截圖存證，並向廣大網友求解。逗趣的一幕引起熱議，曾碰過同樣情況的人也熱心解答。

網友在Dcard曬出照片，只見Line通知上的時間，居然是「1分鐘後」，讓他忍不住驚呆，直呼「我的Line是全場唯一真預言家。要不要順便告訴我樂透號碼。」

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對此，網友們紛紛笑回，「可以告訴我幾分鐘後有男朋友嗎」、「後勁好強，害我大半夜狂笑」、「可以告訴我們，什麼時候都能打到疫苗嗎？什麼時候疫情結束呢」、「還敢悍跳啊Line」、「幸好不是下個月發生這種事，不然就會改成你Line中邪」。

▲時間顯示1分鐘後。（圖／翻攝自Dcard）

不少人也遇過類似情況，表示「我也會耶！反正就是Line的日常bug吧，見怪不怪」、「我之前也有遇過超矇逼的，結果是我把時間的自動設定關掉，導致有時差，才會出現這種狀況」、「我的反而是通知沒跳出來訊息先有，然後我已經回完很久了才跳通知，會顯示幾分鐘前這樣」、「手機時間比網路時間慢的話就會這樣，我還有一天後未接來電的紀錄」。

另外，有熱心網友解答，是手機的時間跑掉了，只要進到「設定」，接著點入「一般」後選擇「日期與時間」，並開啟自動設定即可。