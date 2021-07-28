台東養殖漁業專區道路工程啟動　養殖產業躍進

▲台東養殖專區道路工程將動工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在養殖業者民眾的期待下，台東縣府正式啟動台東養殖專區第1期43公頃內的養殖公共建設道路工程設計工作，台東縣長饒慶鈴27日指派縣府農業處邀集專區內的養殖漁民、退輔會台東農場及台東水產試驗所等單位至東部海洋生物研究中心，說明今年度道路工程的執行範圍，明年起將接續進行取排水公共管線建設，希望提升台東養殖產業。

台東養殖專區位於台東市建農里的國家水產種原庫與利嘉溪之間的海岸，原本就有78口的養殖業者在此處投資經營，今年將進行長2.7公里、寬5公尺的道路重新鋪設，是縣府首次在台東養殖專區興建公共工程，專區內的養殖漁民全數參加會議，反應熱烈。



台東縣長饒慶鈴表示，台東海洋資源豐富，為發展沿海養殖漁業，同時保護海岸自然美景，成立養殖漁業專區的確勢在必行，由政府做好專區公共建設，共管抽取純淨海水、專管引用天然淡水及良好的排水設施，都是縣府近程要完成的任務。

▲台東養殖專區道路工程將動工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

對於專區的施工規劃，饒慶鈴則指出，第1期工程著重在43.2公頃養殖集中區主要道路，可望在年底完成，明年起接續進行取排水公共管線建設，這將是台東養殖漁業的一大突破及進展，凝聚養殖業者的共識。

農業處長許家豪說，目前的養殖集中區可望藉由中央4月27日發佈「養殖漁業生產區設置及管理準則」升級為「養殖生產區」，對於明年取、排水共同管線能爭取更廣泛補助項目，縣府將尋相關程序，擬具生產區規劃書，辦理公開說明會議後送中央備查，儘速成立。

另外，對於公共設施興建後的維護管理，縣府表示會積極輔導地方成立產銷班等地方團體，認養後續定期檢查、維護及營運管理等工作，讓專區能永續經營。

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