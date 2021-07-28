28筆電助弱勢學童　愛在學習不中斷

▲台東縣友善關懷協會與聯合勸募協會合作，提供弱勢學童數位設備，並將服務送入家中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應疫情的警戒，停課不停學成為常態，以遠距教學的方式學習更被家長及小孩使用。然此對於弱勢家庭來說，設備不足、電腦操作不熟悉，甚至不曾接觸電腦的學生，如何學習，怎麼學習便成了最大的問題。社團法人台東縣友善關懷協會與聯合勸募協會合作，提供弱勢學童數位設備，並將服務送入家中，教導如何使用數位設備與進行線上課程。

台東縣友善關懷協會總幹事黃建豪表示：「因受疫情影響停課不停學，並非每個家庭都具備足夠軟硬體，經濟弱勢的家庭相對學習被犧牲，導致原本可藉由學習翻身的孩童，反而因缺乏資源大受影響。感謝聯合勸募幫助學童停課不停學，提供28台全新筆電，解決弱勢家庭家中無電腦的數位不平權問題。」

在聯合勸募的協助下，台東縣友善關懷協會1年服務超過14880人次，經濟弱勢的阿嬌一家也不例外的受到疫情影響。阿嬌，獨自扶養成長中的孩童，靠著微薄收入餵養全家，看著其他家庭開心為孩子們準備線上課程，卻不知道怎麼幫孩子。「長大以後我要當老師！」阿嬌的孫女小妮有小小的心，有著大大的夢。然而，在成長過程中，對小妮來說是不斷追求暫時的溫飽，城鄉差距使孩子卻步，夢想變得遙不可及。

.▲台東縣友善關懷協會與聯合勸募協會合作，提供弱勢學童數位設備，並將服務送入家中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣友善關懷協會秉持著「把希望帶到最遠的地方，讓它發芽，開拓未來」理念，目前在台東偏鄉辦理弱勢家庭課後照顧班，提供國小弱勢孩童的數學、英文學習、品格教育並提供餐食不讓孩童挨餓。

伴隨疫情發生，迎來規模最大遠距學習需要，感謝聯合勸募，助弱勢孩童防疫居家學習，友善協會也提供豐富的缐上學習資源，一同協助照顧者及孩童齊防疫，渡過關鍵時期！



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