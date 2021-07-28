林俊憲完成登記施打高端疫苗　樂見林為洲兌現承諾「棄暗投明」

▲林俊憲完成登記施打高端疫苗。（圖／林俊憲辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委林俊憲28日表示，為了支持台灣的生技產業，自己已經登記施打高端疫苗，除了許多民進黨的同志支持國產疫苗外，國民黨立委林為洲也兌現承諾選擇高端疫苗，對比這陣子國民黨對國產疫苗的攻擊實屬難得，也歡迎更多國民黨的朋友「棄暗投明」。

林俊憲28日下午表示，隨著高端疫苗即將進入小規模量產階段，公費疫苗預約接種平台從昨天開始開放預約接種高端，他也在今天完成登記，響應總統蔡英文與副總統賴清德的行動，一起支持國產疫苗。

林俊憲指出，國產疫苗這陣子一直淪為在野黨攻擊的對象，讓單純的科學問題變成了政治問題，但既然審查專家的結論使得高端通過EUA，就應該相信專業的判斷，政府也一定會以最嚴格標準把關每一劑。

林俊憲說明，自己之所以只選擇高端，是為了用行動帶給全體國人信心，還是要呼籲大家秉持著「有疫苗就打」的精神，AZ、莫德納、高端全部勾選，才能最快速度打到疫苗。

此外，林俊憲也提及，除了許多民進黨的同志支持國產疫苗外，更讓人驚喜的是，林為洲也兌現承諾選擇高端疫苗，對比這陣子國民黨對國產疫苗的攻擊實屬難得，非常歡迎更多國民黨的朋友「棄暗投明」，少一點政治口水，有疫苗乖乖去打就對了。